أمير قطر يتلقى اتصالا من ترمب ويستعرض معه المستجدات الأمنية بالمنطقة

أفاد الديوان الأميري بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبّر فيه عن تضامن واشنطن مع الدوحة، وشدد أمير قطر على ضرورة احتواء التصعيد الخطير في المنطقة عبر الحلول الدبلوماسية والوسائل السلمية.

وأعرب ترمب عن تضامن الولايات المتحدة مع دولة قطر "إثر العدوان الإيراني على الدولة وعدد من دول المنطقة"، وفق ما جاء في البيان.

وجرى خلال الاتصال استعراض المستجدات الأمنية في المنطقة وتداعياتها على السلْم والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي هذا الصدد، شدد أمير قطر على ضرورة احتواء هذا التصعيد الخطير عبر الحلول الدبلوماسية والوسائل السلمية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث -في سلسلة اتصالات هاتفية- مع عدد من قادة الدول العربية والأجنبية تطورات الأوضاع الأمنية المتسارعة في المنطقة.

كما جرى التباحث بشأن انعكاسات التصعيد الراهن على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

ضرورة وقف التصعيد

وفي اتصال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير قطر، شدد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد فورا والعودة إلى مسار الحوار، بما يحفظ أمن المنطقة ويحول دون اتساع دائرة التوتر.

وأكد ولي العهد السعودي تضامن بلاده الكامل مع قطر وإدانة استهداف أراضيها بصواريخ باليستية إيرانية، مجدداً استعداد الرياض لتقديم مختلف أشكال الدعم للدوحة فيما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

وكان أمير قطر أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عقب الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضي البلدين.

وأعرب الجانبان عن استنكارهما وإدانتهما الشديدين لهذا "التعدي السافر"، معتبرَين إياه انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين ولأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدَين أن هذا الاعتداء على البلدين وعدد من دول المنطقة يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

واستعرض الجانبان آخر المستجدات الأمنية في المنطقة وما تلقيه من تداعيات على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وأكدا ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى مسارات الدبلوماسية والحوار، مشيريْن إلى استعدادهما لتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها.

تضامن مع قطر

وتلقى أمير قطر اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، جرى خلاله بحث آخر التطورات الأمنية في المنطقة.

وشدد الجانبان على استمرار التنسيق على أعلى المستويات لصون السيادة وتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكديْن إدانتهما لاستهداف أراضي قطر والإمارات ودول عربية أخرى بصواريخ إيرانية.

وتلقى أمير دولة قطر اتصالا من رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني تناول المستجدات الأمنية المتدهورة في المنطقة.

وأعرب السوداني عن تضامن العراق مع قطر وإدانة استهداف أراضيها، مؤكدا استعداد بغداد لدعم الدوحة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها.

كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -في اتصال هاتفي- عن تضامن بلاده مع قطر، وإدانة الهجمات الإيرانية التي طالت أراضيها، مؤكدا استعداد باريس لتقديم مختلف أوجه الدعم لتعزيز سيادة قطر وأمنها.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس -في اتصال هاتفي- عن تضامن بلاده مع قطر، واستعداد أثينا لتقديم الدعم في كل ما تتخذه الدوحة من إجراءات لحماية سيادتها.

من جهته، أعرب أمير قطر عن تقديره لمواقف الدول الداعمة وتضامنها الواضح مع قطر وشعبها، مجددا تضامن الدوحة مع الدول الشقيقة التي طالتها الهجمات الإيرانية، ومؤكداً استمرار التنسيق المشترك للردّ على هذا العدوان.

وكانت دول خليجية أعلنت إدانتها للاستهدافات الصاروخية الإيرانية التي طالت أراضيها، في أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وسط تحذيرات من عواقب وخيمة على أمن المنطقة.