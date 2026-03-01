صدامات قرب المنطقة الخضراء في بغداد بعد اغتيال خامنئي

اندلعت اليوم الأحد صدامات في العاصمة العراقية بغداد بين متظاهرين عراقيين والقوات الأمنية، عقب إعلان اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وذلك في محيط المنطقة الخضراء.

وأظهرت مقاطع متداولة منع المحتجين من التقدم باتجاه السفارة الأميركية، واستخدام القوات الأمنية القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، إضافة إلى خراطيم المياه لتفريقهم، مما أدى إلى حالة من الكرّ والفرّ قرب بوابات المنطقة.

وأكد التلفزيون الإيراني، صباح اليوم، مقتل المرشد الأعلى الإيراني في غارات إسرائيلية استهدفت إيران السبت، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقتله.

وأعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام لمدة 40 يوما، مع تعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام.

انتشار أمني مكثف

وقال مراسل الجزيرة سامر الكبيسي من محيط المنطقة الخضراء إن عشرات من أنصار فصائل مسلحة والحشد الشعبي، إلى جانب مواطنين تجمعوا قرب إحدى بوابات المنطقة في وقت أغلقت فيه القوات الأمنية مداخل المنطقة الخضراء تحسبا لأي محاولة اقتحام.

وأضاف الكبيسي أن القوات منعت المحتجين من الدخول إلى المنطقة التي تضم السفارة الأمريكية وعددا من البعثات الدبلوماسية، فضلا عن مقار حكومية ومبنى البرلمان العراقي، مشيرا إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مع استمرار انتشار أمني مكثف في محيط البوابات.

وأشار إلى معلومات تفيد بإمكانية انطلاق تظاهرات أخرى خلال ساعات المساء قرب المنطقة الخضراء ببغداد، وفي مدن أخرى بينها البصرة، استجابة لدعوات أطلقتها جهات مناصرة للحشد الشعبي وفصائل مسلحة التنديد باغتيال المرشد الإيراني.

يُشار إلى أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أعلن فجر اليوم الحداد لمدة 3 أيام في العراق عقب الإعلان عن مقتل المرشد الإيراني.