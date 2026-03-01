شلل كامل في إسرائيل بسبب صواريخ ومسيّرات إيران

تواجه إسرائيل شللا كاملا في ثاني أيام الحرب التي شنتها بالتعاون مع الولايات المتحدة على إيران، إذ أطلقت الأخيرة 5 رشقات صاروخية على عدة مناطق إسرائيلية خلال ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد.

واستهدفت هذه الرشقات مناطق واسعة في تل أبيب الكبرى وبيت شيمش غرب القدس المحتلة، وهو ما اعتبرته إسرائيل تصعيدا كبيرا من جانب الحرس الثوري الإيراني رغم أنها لا تزال تنظر إلى هذه الضربات على أنها تظل في نطاق يمكن السيطرة عليه، حسب ما قاله مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري.

وأضاف العمري أن حالة الشلل التام تأتي في ظل تعليمات الجبهة الداخلية بعدم التجمهر أو الذهاب للمدارس، ووقف المرافق الاقتصادية غير الضرورية، فضلا عن توقف الملاحة الجوية بالكامل منذ بدء هذه الحرب.

وكانت إيران أطلقت خلال الليل 8 مسيرات استهدفت جنوبي البحر الميت حتى إيلات وبئر السبع ومنطقة كريات شمونة وأعالي مدينة الجليل خلال الليل.

ودوت صافرات الإنذار في أنحاء إسرائيل عدة مرات، وفق العمري الذي قال إنه من المحتمل أن يتواصل إطلاق الصواريخ اليوم الأحد.

وأمس السبت، تحدثت إسرائيل عن قتيلة و120 مصابا جراء الصواريخ الإيرانية التي استهدفت تل أبيب، في حين قال الجيش إن طائراته لا تزال تضرب أهدافا متفرقة في إيران.

وأكد الجيش أنه يستهدف منصات الصواريخ تحديدا لتقليل قدرة الحرس الثوري على الإطلاق، حسب العمري، الذي نقل عن الجيش الإسرائيلي أنه دمر 50% من هذه المنصات خلال الحربين الماضية والحالية.

وترى تل أبيب أنها حققت إنجازا كبيرا باغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وتقول إنها أصبحت قادرة على تحريك الشارع الإيراني ضد النظام.

وتعتقد إسرائيل أن الصواريخ الإيرانية ليست قوية حتى الآن، وأنها قادرة على التصدي لها، لكنها طلبت من مواطنيها البقاء في المنازل والملاجئ، كما قال العمري.

تعتيم كامل

وتفرض إسرائيل تعتيما تاما على الأهداف العسكرية والإستراتيجية التي تضربها إيران ولا تفصح إلا عن المناطق المدنية فقط، وفق العمري الذي أكد أن تصريحات المسؤولين تعكس راحة إسرائيل مما تم تحقيقه حتى الآن، وقال إن هناك دعما إسرائيليا داخليا كاملا لهذه الحرب.

بدوره، قال الحرس الثوري إنه لن يسمح بتوقف صافرات الإنذار في الأراضي المحتلة، وقد تمكن بالفعل من شل الحياة في أنحاء إسرائيل اليوم الأحد، كما قال العمري.

فقد توقف مطار اللد (بن غوريون) عن العمل تماما بعدما نقلت شركات الطيران طائراتها إلى دول أخرى بعدما تم تخصيص المطار للعمليات العسكرية الأمريكية.

كما توقفت كل المعابر البرية عدا معبر طابا مع مصر والعقبة مع الأردن، واستدعى الجيش نحو 70 ألفا من جنود الاحتياط، وقال إنه عزز كافة قطاعاته، لأنه يعتقد أن الحرب ستمتد لأكثر مما يتوقع الأمريكيون.

ويتوقع الأمريكيون أن تستمر الحرب 4 أيام، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– قال إنها ستستمر حتى تحقق أهدافها، وهو ما كرره وزير دفاعه يسرائيل كاتس الذي قال إنها فرصة للتخلص من النظام الإيراني وتغيير المنطقة.