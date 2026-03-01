خسائر بمئات الملايين.. كيف تأثرت شركات الطيران بالهجوم على إيران؟

تسببت الضربات التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران ورد طهران عليها، في اضطرابات كبيرة في حركة النقل الجوي أثّرت على مئات الآلاف من المسافرين في العالم.

وألغت شركات طيران رحلاتها في أنحاء الشرق الأوسط منذ أمس السبت ‌في ظل إغلاق جزء كبير من المجال الجوي للمنطقة.

وأظهرت خرائط خدمة تتبع الرحلات الجوية (فلايت رادار 24) أن المجال الجوي فوق إيران والعراق والكويت وإسرائيل والبحرين والإمارات وقطر ظل شبه خال، كما تسببت الغارات الجوية في إغلاق أو فرض قيود مشددة على مطارات رئيسية في الشرق الأوسط.

وبحسب شركة الرصد المتخصصة "سيريوم"، فقد تم إلغاء أكثر من 1500 رحلة إلى الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أي ما يشكل 40% من حركة الملاحة المقرّرة مسبقا.

وأكد خبراء في قطاع السياحة والسفر أن تداعيات كهذه غير مسبوقة منذ جائحة كورونا.

وقال رئيس الرابطة الفرنسية لمنظمي الرحلات السياحية باتريس كاراديك إن "آلاف" الفرنسيين عالقون حاليا في الخليج وآسيا وغيرهما.

وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن الهدف الآن هو إنشاء "جسور جوية" عبر مراكز بديلة مثل إسطنبول.

وأكد ديدييه بريشيمييه، الخبير لدى شركة الاستشارات "رولاند بيرجيه": منذ جائحة كوفيد، لم نشهد أزمات بهذا الحجم.

وأكد ديدييه أرينو أن الصراع الحالي تسبب "في خسائر بمئات الملايين من اليورو في قطاع النقل الجوي"، لافتا الى أن شركات الطيران الخليجية تستحوذ على حوالى 45% من حركة النقل الجوي بين أوروبا وآسيا.

وفيما يلي أحدث تطورات حركة الطيران:

الخطوط الجوية القطرية

قالت الخطوط الجوية القطرية إنها علقت مؤقتا الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي القطري. كما ستصدر تحديثا جديدا بحلول ‌الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي غدا الاثنين.

طيران الإمارات

قالت شركة طيران الإمارات في منشور على إكس إنها أوقفت مؤقتا رحلاتها من دبي وإليها حتى غد الاثنين.

الاتحاد للطيران

قالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية اليوم الأحد إنها علقت رحلاتها المقررة من أبوظبي حتى الساعة الثانية مساء بالتوقيت المحلي.

فلاي دبي

قالت شركة فلاي دبي اليوم الأحد إنها علقت جميع رحلاتها من وإلى دبي بشكل مؤقت ⁠حتى الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي.

إعلان

الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)

أعلنت بريتيش إيروايز إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب والبحرين حتى الثالث من مارس/آذار ورحلتها إلى عمّان أمس السبت.

إيبيريا إكسبريس

ألغت شركة الطيران الإسبانية التابعة لآي إيه جي رحلة إلى تل أبيب كانت مقررة أمس السبت الساعة الخامسة مساء ⁠بالتوقيت المحلي.

إنديجو

قالت شركة إنديجو الهندية للطيران إنها قررت تمديد التعليق المؤقت لبعض الرحلات الدولية التي تحلق في أجواء الشرق الأوسط حتى غد الاثنين.

الخطوط الجوية اليابانية

ذكرت صحيفة نيكي أن الخطوط الجوية اليابانية ألغت رحلة أمس السبت من طوكيو إلى الدوحة وكذلك رحلة العودة في أول مارس/⁠آذار.

خطوط لوت الجوية البولندية

علقت الشركة رحلاتها إلى تل أبيب حتى 15 مارس/آذار، كما ألغت رحلاتها إلى دبي والرياض حتى الثاني من مارس/آذار.

لوفتهانزا

مددت شركة الطيران الألمانية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت وعمان وأربيل والدمام وطهران حتى الثامن من مارس/آذار.

وجرى أيضا تعليق الرحلات ⁠من دبي وأبوظبي وإليهما حتى الرابع من مارس/آذار، ومُنع استخدام المجال الجوي للإمارات حتى الرابع من مارس.

الخطوط ⁠الجوية النرويجية

قال متحدث باسم الخطوط الجوية النرويجية إن الشركة علقت جميع رحلات دبي حتى الرابع من مارس.

خطوط بيغاسوس التركية

أعلنت الشركة إلغاء رحلاتها إلى إيران والعراق والأردن ولبنان حتى الثاني من مارس/آذار.

الخطوط الجوية الإسكندنافية

أوقفت رحلاتها من كوبنهاغن إلى تل أبيب أمس السبت.

الخطوط الجوية التركية

ألغت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى قطر والكويت والبحرين والإمارات وسلطنة عمان السبت، ورحلاتها إلى لبنان وسوريا والعراق وإيران والأردن حتى الثاني من مارس/آذار.

ويز إير

أعلنت شركة طيران ويز إير أنها ستعلق جميع رحلاتها من إسرائيل ودبي وأبوظبي وعمّان وإليها على الفور حتى السابع من مارس/آذار.

خطوط إيجة ⁠الجوية

علقت خطوط إيجة الجوية، أكبر شركة طيران يونانية، رحلاتها من تل أبيب في إسرائيل وبيروت في لبنان وأربيل في العراق وإليها حتى الثاني من مارس/آذار.

شركة طيران إير أستانا

ألغت شركة إير أستانا للطيران جميع رحلاتها إلى الشرق الأوسط حتى الثالث من مارس/آذار.

شركة طيران إير كندا

قالت شركة إير كندا للطيران إنها ألغت رحلاتها من كندا إلى إسرائيل حتى الثامن من مارس/آذار ⁠ورحلاتها إلى دبي حتى الثالث من مارس.

شركة طيران إير يوروبا

ألغت شركة إير يوروبا الإسبانية للطيران رحلاتها إلى تل أبيب يومي الأحد والاثنين، كما ستراقب الوضع لتقييم العمليات اعتبارا من يوم الثلاثاء.

مجموعة إير فرانس – كيه إل إم

ألغت إير فرانس رحلات تل أبيب في إسرائيل وبيروت في لبنان أمس السبت.

وأعلنت شركة "كيه إل إم"، الذراع الهولندية للمجموعة، أمس السبت إلغاء رحلات مطلع الأسبوع من دبي والدمام والرياض وإليها.

شركة إير إنديا

ألغت شركة إير إنديا الهندية رحلاتها المقررة اليوم الأحد من نيودلهي ومومباي وأمريتسار إلى لندن ونيويورك وشيكاغو وتورنتو وفرانكفورت وباريس. وأضافت أنه جرى إلغاء ‌رحلات أخرى مقررة إلى لندن وبرمنغهام وأمستردام وزوريخ وميلانو وفيينا وكوبنهاغن وفرانكفورت.

الخطوط الجوية الأذربيجانية

علقت الشركة رحلاتها من دبي والدوحة وجدة وتل أبيب وإليها.