حماس تنعى خامنئي وتحذر من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعددا من القادة السياسيين والعسكريين، واعتبرت أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران "اعتداء سافر على سيادة دولة مستقلة، وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، يهدّد السلم والأمن في المنطقة والعالم".

وقالت الحركة في بيان "ننعى آية الله السيّد الشهيد علي خامنئي، قائد الثورة الإسلامية في إيران، ونستذكر سيرته ومسيرته الحافلة بدعم شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة ومقاومته الباسلة، وهي مسيرة ممتدة منذ ما يقارب أربعة عقود".

وقالت الحركة إن خامنئي قدّم كل أشكال الدعم والتأييد السياسي والدبلوماسي والشعبي والعسكري للشعب الفلسطيني وقضيته ومقاومته، "رغم الضغوط والحصار والمؤامرات".

إدانة وتضامن

وحمّلت حماس الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما وصفته بالعدوان السافر والجريمة النكراء ضد سيادة الجمهورية الإسلامية في إيران، وعن تداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، حسب نص البيان.

واعتبرت الحركة أن هذه الهجمات الأمريكية الإسرائيلية تؤجج المزيد من الأزمات والصراعات التي لا تخدم إلا الأجندات الصهيونية في التوسّع والهيمنة والسيطرة على حساب حقوق الفلسطينيين ومصالح الشعوب العربية.

ودعت حماس الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، دولا ومؤسسات، إلى التحرّك العاجل واتخاذ مواقف جادة وحازمة ضد هذه الجرائم والانتهاكات المتصاعدة، ووضع حدّ لاستمرارها في عموم المنطقة.

وقالت حركة حماس إنها تجدّد تضامنها ووقوفها إلى جانب إيران، مترحّمة على قتلاها ومنددة بما وصفته بالاعتداء الصهيوأمريكي عليها.

وأكدت حماس في ختام بيانها تضامنها مع إيران، مشددة على أن التطورات الأخيرة "لن تنجح في فرض مخططات الاحتلال في فلسطين والمنطقة".

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد نعى فجر الأحد المرشد الأعلى علي خامنئي، موضحا أنه استشهد إثر هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت العاصمة طهران صباح السبت. وأفادت وكالة أنباء "فارس" بأن الهجوم استهدف مكتب المرشد وهو على رأس عمله، مما أدى أيضا إلى مقتل ابنته وصهره وحفيده.

وأعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام لمدة 40 يوما في كافة أنحاء البلاد، وإغلاق المؤسسات الرسمية لمدة 7 أيام، كما دعا الحرس الثوري الإيراني المواطنين للتلاحم في الميادين، مؤكدا أن "يد الانتقام" لن تترك القتلة، وأن الرد سيكون ساحقا وحاسما ضد ما وصفه بالانتهاك الصارخ لكافة الموازين الدولية والدينية.

وتشهد الميادين الإيرانية في هذه الأثناء تجمعات شعبية غاضبة، في حين رفعت القوات المسلحة الإيرانية حالة التأهب القصوى على كافة الحدود، وسط ترقب دولي لمآلات التصعيد العسكري في المنطقة.