تحسبا لرد إيراني قوي.. 9 طائرات تزويد بالوقود أمريكية باتجاه الشرق الأوسط

Two US Air Force Boeing KC-135 Stratotanker air refueling aircrafts are parked at Sofia's Vasil Levski Airport on February 19, 2026. (Photo by Nikolay DOYCHINOV / AFP)
طائرتا تزويد بالوقود أمريكيتان من طراز "كيه سي-135" في مطار صوفيا ببلغاريا (الفرنسية)
Published On 1/3/2026

أظهرت بيانات ملاحية من منصة "فلايت رادار 24" إقلاع 9 طائرات تزويد بالوقود جوا من طراز "بوينغ ستارتوتانكر كيه سي-135 آر" (Boeing KC-135R Stratotanker) تابعة للقوات الجوية الأمريكية من قواعد داخل الولايات المتحدة باتجاه أوروبا، في تحرك متزامن أعقب مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

بيانات ملاحية تكشف انطلاق 9 طائرات تزود بالوقود من الأراضي الأمريكية باتجاه أوروبا (فلايت رادار 24)

وحسب تحليل وحدة المصادر المفتوحة، واصلت 6 طائرات مسارها من الأجواء الأوروبية نحو الشرق الأوسط، بينما بقيت 3 أخرى في مسارات عبور فوق أوروبا.

لا يُقرأ هذا النوع من التحركات بوصفه مجرد نشاط جوي اعتيادي، إذ تشكل ناقلات الوقود العمود الفقري لأي انتشار قتالي ممتد.

فالقدرة على إبقاء المقاتلات والقاذفات وطائرات الاستطلاع في الجو لفترات أطول، وتوسيع نطاق عملها دون الحاجة إلى الهبوط في قواعد أمامية، تمنح صانع القرار هامشا عملياتيا أوسع، سواء للردع أو لتنفيذ عمليات محددة.

بعد مقتل خامنئي، ارتفع منسوب التوتر في المنطقة، وسط توقعات برد إيراني محتمل أو تحركات من حلفاء طهران في أكثر من ساحة.

بيانات ملاحية تكشف اتجاه طائرات التزود بالوقود إلى مسرح العمليات في الشرق الأوسط (فلايت رادار 24)

وفي هذا السياق، تبدو خطوة تعزيز شبكة التزويد بالوقود جزءا من رفع سقف الجاهزية الجوية للقوات الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط، فالوقود هنا ليس تفصيلا لوجستيا، بل أداة تمكين إستراتيجية.

وبالنظر إلى توزيع المسارات، فإن انتقال 6 طائرات من أوروبا نحو الشرق الأوسط يعكس توجها واضحا لتكثيف الحضور الجوي في المجال العملياتي الأقرب إلى إيران.

الولايات المتحدة تعزز قواته في الشرق الأوسط بطائرات تزود بالوقود (فلايت رادار24)
الولايات المتحدة تعزز قواتها في الشرق الأوسط بطائرات تزود بالوقود (فلايت رادار 24)

أما بقاء 3 طائرات في المجال الأوروبي، فيحافظ على طبقة دعم احتياطية يمكن إعادة توجيهها بحسب تطور الموقف.

وتعني هذه المرونة أن واشنطن لا تتحرك بخط مستقيم نحو التصعيد، بل تبني خيارات متعددة في بيئة إقليمية شديدة الحساسية.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصاعدا متسارعا في التوتر بعد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، في تطور غير مسبوق أعاد خلط الأوراق الإقليمية ورفع منسوب الاستنفار العسكري.

