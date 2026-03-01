بن غفير: سنواصل القتال ضد إيران "حتى النهاية"

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إن إسرائيل "تهزم إيران"، وستواصل القتال ضدها "حتى النهاية"، داعيا إلى تكثيف الضربات وعدم وقف العمليات العسكرية.

وأضاف بن غفير -في تصريحات أدلى بها في أثناء تفقده موقع سقوط صاروخ إيراني في تل أبيب- أن بلاده حققت إنجازات أيضا في غزة، قائلا "حطمناهم وأريد مزيدا من هذا".

وأشاد بأداء الأجهزة الأمنية، وقال إن "جميع الهيئات تعمل بصورة ممتازة، بما فيها الموساد والشاباك"، وقال إن الهدف هو تحقيق "نصر على الإيرانيين حتى النهاية" وإزالة ما وصفه بالتهديد القائم، مضيفا أن الحكومة ستواصل مسارها حتى تحقيق أهدافها بالكامل.

وتوعد باستهداف المزيد من القادة الإيرانيين بعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي ووزير الدفاع عزيز نصير زاده وقائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي.

وقال الوزير الإسرائيلي "قطعنا رأس الأفعى وسنقضي على من يريدون إبادتنا الواحد تلو الآخر"، متوعدا بـ"تحطيم" كل من يهدد إسرائيل، وفق تعبيره.

وفي ما يتعلق بمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال بن غفير إنه كان ينبغي السماح له بأداء مهامه، وأشار إلى أن اجتماعات الحكومة تمتد حتى ساعات الفجر، مشددا على ضرورة منحه "الاحترام" في ظل المرحلة الراهنة.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري واسع، بعدما أطلقت إسرائيل والولايات المتحدة عملية عسكرية ضد إيران، ردت عليها طهران بهجوم صاروخي مكثف ضمن عملية "الوعد الصادق 4″، وسط استمرار تبادل الضربات وتعتيم إسرائيلي على حجم الخسائر.