بعد مقتل خامنئي.. صور فضائية تُظهر حشودا في طهران ودمارا بالقواعد

أظهرت صور أقمار صناعية عالية الجودة، التُقطت صباح اليوم الأحد، احتشاد جموع غفيرة في العاصمة الإيرانية طهران، وبعض آثار الغارات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت عسكرية وحيوية في البلاد.

وتُبيّن الصور، التي التقطتها شركة "فانتور" الأمريكية، وجود حشود كبيرة للإيرانيين في ساحة الثورة بالعاصمة طهران، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي الإيراني بمقتل المرشد علي خامنئي نتيجة الضربات على مقر إقامته.

وتوضح الصور الفضائية آثار القصف على مقر إقامة خامنئي، حيث نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر أن إسرائيل أسقطت 30 قنبلة على المجمع، مما أدى إلى تدميره بالكامل.

مواقع عسكرية

وبحسب تحليل الصور، سُجلت أضرار أخرى في منشآت تابعة لسلاح الجو الإيراني والقوات البحرية، إضافة إلى مواقع مرتبطة بالقيادة العسكرية.

وفي جنوب البلاد، أظهرت الصور تدمير قاعدة لتشغيل الطائرات المسيرة في منطقة كنارك، إلى جانب تدمير منشآت يُعتَقد أنها مخصصة لتخزين الصواريخ، كما كشفت الصور عن ضربات استهدفت ملاجئ الطائرات في قاعدة كنارك الجوية.

وأظهرت لقطات إضافية حجم الدمار في سفن حربية ومبانٍ داخل قاعدة كنارك البحرية، مما يشير إلى تعرّضها لضربات مباشرة خلال الهجمات الأخيرة.

وفي شرق البلاد، كشفت صور أقمار صناعية عن تدمير نظام رادار داخل قاعدة زاهدان الجوية.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المرشد علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين ومدنيين.

إعلان

وترد إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.