بعد مقتل خامنئي.. صور فضائية تُظهر حشودا في طهران ودمارا بالقواعد

آثار الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على أهداف في إيران المصدر: شركة فانتور الأمريكية
آثار الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على أهداف في إيران (فانتور)
Published On 1/3/2026

أظهرت صور أقمار صناعية عالية الجودة، التُقطت صباح اليوم الأحد، احتشاد جموع غفيرة في العاصمة الإيرانية طهران، وبعض آثار الغارات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت عسكرية وحيوية في البلاد.

وتُبيّن الصور، التي التقطتها شركة "فانتور" الأمريكية، وجود حشود كبيرة للإيرانيين في ساحة الثورة بالعاصمة طهران، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي الإيراني بمقتل المرشد علي خامنئي نتيجة الضربات على مقر إقامته.

آثار الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على أهداف في إيران المصدر: شركة فانتور الأمريكية
الإيرانيون يحتشدون في ميدان الثورة الإسلامية بالعاصمة طهران بعد مقتل خامنئي (شركة فانتور)

وتوضح الصور الفضائية آثار القصف على مقر إقامة خامنئي، حيث نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر أن إسرائيل أسقطت 30 قنبلة على المجمع، مما أدى إلى تدميره بالكامل.

آثار الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على أهداف في إيران المصدر: شركة فانتور الأمريكية
دمار واسع في مجمع خامنئي عقب تعرّضه لضربات إسرائيلية وأمريكية في العاصمة طهران صباح السبت (شركة فانتور)

مواقع عسكرية

وبحسب تحليل الصور، سُجلت أضرار أخرى في منشآت تابعة لسلاح الجو الإيراني والقوات البحرية، إضافة إلى مواقع مرتبطة بالقيادة العسكرية.

آثار الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على أهداف في إيران المصدر: شركة فانتور الأمريكية
لقطة مقربة لآثار استهداف مستودعات تخزين الطائرات المسيرة الإيرانية (شركة فانتور)

وفي جنوب البلاد، أظهرت الصور تدمير قاعدة لتشغيل الطائرات المسيرة في منطقة كنارك، إلى جانب تدمير منشآت يُعتَقد أنها مخصصة لتخزين الصواريخ، كما كشفت الصور عن ضربات استهدفت ملاجئ الطائرات في قاعدة كنارك الجوية.

آثار الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على أهداف في إيران المصدر: شركة فانتور الأمريكية
آثار القصف الإسرائيلي والأمريكي على قاعدة لتشغيل الطائرات المسيرة جنوبي إيران (شركة فانتور)

وأظهرت لقطات إضافية حجم الدمار في سفن حربية ومبانٍ داخل قاعدة كنارك البحرية، مما يشير إلى تعرّضها لضربات مباشرة خلال الهجمات الأخيرة.

آثار الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على أهداف في إيران المصدر: شركة فانتور الأمريكية
دمار في عدد من المنشآت والسفن الحربية بفعل القصف على قاعدة كنارك البحرية الإيرانية (شركة فانتور)

وفي شرق البلاد، كشفت صور أقمار صناعية عن تدمير نظام رادار داخل قاعدة زاهدان الجوية.

آثار الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على أهداف في إيران المصدر: شركة فانتور الأمريكية
موقع رادار إيراني تعرّض لغارات جوية خلال العملية العسكرية المتواصلة (شركة فانتور)

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المرشد علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين ومدنيين.

وترد إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.

المصدر: الجزيرة + وكالات

