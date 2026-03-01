بعد الهجوم الإيراني.. فيديوهات مضللة تزعم دمارا في قطر والإمارات والسعودية

في أعقاب الهجوم الإيراني الأخير وما تبعه من تصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل، تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا زعمت أنها توثق آثار قصف إيراني أصاب منشآت في قطر والإمارات والسعودية.

وحدة المصادر المفتوحة بالجزيرة عملت على التحقق من المواد المتداولة التي ظهر أنها مضللة أو مفبركة ولا ترتبط بالأحداث الراهنة.

حرائق في ميناء جبل علي

تداول ناشطون مقطع فيديو قيل إنه التقط حديثا ويوثق أضرارا واشتعال النيران في ميناء جبل علي بدولة الإمارات نتيجة قصف إيراني استهدفه.

وبالتحقق من الفيديو عبر البحث العكسي، تبين أنه قديم ونشر عام 2021 عقب انفجار وحريق اندلع في سفينة حاويات بالميناء ذاته، ولا علاقة له بأي تطورات عسكرية جارية.

إعادة تداول الفيديو في هذا السياق جاءت باقتطاعه من خلفيته الأصلية وإعادة تأطيره ضمن رواية تصعيد إقليمي.

صواريخ في سماء دبي

كما حظي مقطع فيديو بملايين المشاهدات قال ناشروه إنه يوثق صواريخ أطلقت من إيران ورُصدت في سماء دبي.

بيد أن التحقق باستخدام تقنيات البحث العكسي أظهر أن المقطع منشور سابقا في سياق مختلف، ويتعلق بهجوم صاروخي إيراني باتجاه إسرائيل خلال جولة تصعيد سابقة، ولا يمت بصلة إلى الإمارات أو إلى التطورات الحالية.

إعادة تدوير مشاهد عسكرية من ساحات أخرى وإسقاطها على مدن خليجية يعكس نمطا متكررا في التضليل البصري خلال الأزمات.

صورة "رادار أمريكي مدمر" في قطر

وتداولت حسابات صورة زعمت أنها ملتقطة بالأقمار الصناعية، وتظهر تدمير رادار أمريكي في قطر نتيجة غارة بطائرة مسيرة إيرانية.

وادعت المنشورات أن الصورة تقارن بين الموقع قبل القصف وبعده، مشيرة إلى أضرار مباشرة في المنشأة.

غير أن التدقيق البصري وتحليل الصورتين كشفا أن العناصر الأساسية في المشهد بقيت متطابقة دون أي تغير، بما في ذلك الظلال وتوزيع المعدات، مما يشير إلى تلاعب رقمي بالصورة.

اشتعال النيران في السعودية

وفي سياق متصل، تداولت حسابات عبرية عبر منصة "إكس" مقطع فيديو قيل إنه يوثق اشتعال النيران على نطاق واسع في مناطق بالسعودية جراء قصف إيراني.

إعلان

وبعد التحقق تبين أن الفيديو قديم ونشر عام 2025 عقب قصف إسرائيلي استهدف مدينة الحديدة في اليمن، وأعيد تداوله خارج سياقه الجغرافي والزمني.

لماذا تنتشر هذه الفيديوهات الآن؟

يأتي انتشار هذه المواد المضللة في ظل بيئة إقليمية شديدة التوتر، تتسم بسرعة تداول المعلومات وضعف التحقق الفوري لدى الجمهور.

ومع تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل، وتداخل الخطاب السياسي والعسكري، تصبح المشاهد البصرية أداة فعالة للتأثير النفسي وصناعة الانطباع.

وغالبا ما يجري استدعاء مواد أرشيفية من نزاعات سابقة، أو تعديل صور رقميا، لإضفاء انطباع باتساع رقعة الحرب أو ضرب استقرار دول بعينها، بما يعزز حالة القلق الجماعي ويغذي الاستقطاب.

تصعيد غير مسبوق في المنطقة

تشهد المنطقة تصعيدا عسكريا غير مسبوق عقب تبادل ضربات مباشرة بين إيران وإسرائيل، وسط دعم أمريكي لإسرائيل وتحركات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وترافق ذلك مع تهديدات متبادلة وتوسيع نطاق العمليات، مما رفع منسوب القلق بشأن احتمال انزلاق المواجهة إلى حرب إقليمية أوسع.

في هذا السياق، تتكثف الحملات الإعلامية المتضاربة، ويزداد توظيف المواد البصرية خارج سياقها، مما يجعل التحقق المهني ضرورة ملحة لفصل الوقائع عن الروايات المتداولة.