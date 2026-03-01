بالخريطة التفاعلية.. توسُّع الهجمات على إيران واستهداف مواقع حساسة بإسرائيل

تشهد المنطقة تصعيدا عسكريا واسعا بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، مع تكثيف غير مسبوق للهجمات الجوية والصاروخية.

وتُظهر الخريطة التفاعلية، التي استعرضها عبد القادر عراضة، أن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي بدأ باستهداف العاصمة طهران، قبل أن يمتد إلى تبريز وهمدان ودزفول شمال غربي البلاد، إضافة إلى مناطق وسط إيران وشيراز، ثم بوشهر وبندر عباس جنوبا.

وأوضح عراضة أن الضربات تركزت بكثافة على وسط طهران، حيث المقرات السيادية، مشيرا إلى استهداف مواقع قريبة من مقر الرئاسة وبيت المرشد الأعلى علي خامنئي.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 1200 صاروخ استُخدمت في الهجوم على إيران، في حين تحدثت مصادر إسرائيلية عن مشاركة قرابة 200 طائرة من أصل 600، بهدف تحييد الرادارات والدفاعات الجوية الإيرانية.

وأعلنت طهران لاحقا مقتل عدد من القادة، على رأسهم خامنئي ووزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، بعد تقارير أمريكية تحدثت عن استهداف نحو 40 مسؤولا إيرانيا.

رد إيراني واسع

في المقابل، أشار عراضة إلى أن إيران أطلقت هجوما صاروخيا واسعا على إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة، خصوصا في الشمال ومنطقة تل أبيب الكبرى.

وتركزت الاستهدافات في وسط تل أبيب، في حين سُجلت إنذارات في النقب وبئر السبع جنوبا، مع تقارير عن توجه نحو 4 ملايين إسرائيلي إلى الملاجئ.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما وصفها بمناطق حساسة، بينها مقرات دفاعية وقاعدة "تل نوف" العسكرية جنوب تل أبيب.

امتداد إقليمي للتصعيد

وامتد التصعيد إلى دول أخرى في المنطقة، إذ سُجلت صفارات إنذار في أبو ظبي، وأعلنت قطر سقوط شظايا صاروخ في منطقة صناعية.

كما أعلن الحرس الثوري استهداف منطقة بحرية قرب الكويت، في حين أفادت الأردن باعتراض صواريخ في أجوائها، لا سيما في العقبة، وأعلنت سلطنة عُمان تعرّض أحد موانئها لاستهداف صاروخي.