انفجارات في كابل وارتفاع عدد قتلى الاشتباكات مع باكستان

دوت انفجارات وأصوات إطلاق نار في العاصمة الأفغانية كابل، مساء الأحد. فيما أعلنت الحكومة الأفغانية عن مقتل 52 شخصا منذ بدء الاشتباكات مع باكستان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مراسلها في كابل، أنه سمع دوي انفجارات وإطلاق نار في العاصمة الأفغانية، وشاهد أنظمة الدفاع الجوي تطلق نيرانها في سماء المدينة.

وقالت الوكالة إن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية أكد، في منشور عبر "إكس" أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لطائرات باكستانية في كابل.

وفي وقت سابق، نقلت الوكالة عن سكان في عدة مناطق على الحدود مع باكستان، قولهم إن قتالا دار على الحدود، بينما أعلنت الحكومة الأفغانية مقتل 3 أشخاص خلال الليل جراء ضربات بطائرات مسيّرة وقصف مدفعي.

غارات وانفجارات

وفي شمال العاصمة كابل، أصابت غارات جوية قاعدة باغرام الجوية، بحسب أحد السكان.

وقال ساكن ثان للوكالة إن "الانفجارات كانت شديدة جدا، وهزّت المنطقة. كان هناك دخان ونيران تتصاعدان إلى الشمال من المطار"، واصفا الغارة عند الفجر بأنها "مروّعة جدا".

في المقابل، قال المتحدث باسم الولاية، فضل الرحمن مسكين يار، إن طائرات باكستانية "حاولت قصف" القاعدة، لكن لم تقع إصابات أو أضرار.

وأقرّت باكستان، الجمعة الماضي، بقصف مدن رئيسية بينها كابل وقندهار، لكنها لم تعلّق على الضربات التي نُفذت يوم الأحد.

وقال مراسل الوكالة إن القوات الأمنية عززت وجودها في وسط كابل مساء الأحد، وكثفت عمليات تفتيش السيارات.

وفي ولايتي خوست وننغرهار الأفغانيتين، أفاد عدد من السكان لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الطرفين خاضا اشتباكات متقطعة بعد ظهر الأحد.

وعند معبر تورخم الحدودي ــ وهو بوابة رئيسية لعودة الأفغان من باكستان ــ أفادت دائرة الإعلام في ولاية ننغرهار بوقوع قتال ليلا.

وقال المتحدث باسم وحدة عسكرية إن اشتباكات عنيفة اندلعت خلال الليل في ولاية بكتيا.

قتلى وجرحى بالعشرات

وفي السياق، أعلن نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية حمد الله فطرت، الأحد، مقتل 52 شخصا وإصابة 66 آخرين جراء الهجمات المتبادلة مع باكستان.

وأوضح فطرت، في تدوينة عبر حسابه على "إكس"، أن باكستان تستهدف منذ 22 فبراير/شباط مناطق ننغرهار وبكتيكا وخوست وكونر وقندهار.

وكانت باكستان أعلنت، الجمعة، مقتل 133 أفغانيا وإصابة أكثر من 200 بجروح في عمليات عسكرية، فيما أعلنت الحكومة الأفغانية مقتل 55 جنديا باكستانيا خلال عمليات الرد.

والأحد الماضي، قصفت باكستان 7 مواقع وصفتها بأنها "معسكرات إرهابية" على الحدود مع أفغانستان، عقب سلسلة تفجيرات شهدتها البلاد مؤخرا.

من جهتها، سلمت أفغانستان مذكرة احتجاج إلى سفير إسلام أباد في كابل، وتوعدت بالرد "بشكل مناسب ومدروس" في الوقت المناسب.

وتطالب باكستان، منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان عام 2021، الإدارة الجديدة باتخاذ إجراءات ضد "حركة طالبان باكستان" التي تصنفها "منظمة إرهابية".