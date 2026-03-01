غينيا تنهي أزمة الحدود وتسلّم 16 جنديا لسيراليون

أعلنت السلطات في سيراليون أن غينيا أفرجت نهاية الأسبوع عن 16 من جنودها وعناصر الشرطة، الذين اعتُقلوا مطلع الأسبوع الجاري إثر خلاف حدودي بين البلدين.

وقالت وزارة الإعلام السيراليونية في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: إن "جميع عناصر الأمن الذين اعتقلتهم السلطات الغينية قد أُعيدوا بسلام إلى سيراليون"، مشيرة إلى أن الإفراج جاء عقب زيارة وفد رسمي برئاسة وزير الخارجية تيموثي كابا إلى العاصمة الغينية كوناكري.

وكانت الحكومة السيراليونية قد أعلنت الثلاثاء الماضي أن عددا من أفراد قواتها الأمنية، بينهم ضابط، أوقفوا ونُقلوا عبر الحدود من قِبل الجيش الغيني. وأوضحت أن هؤلاء كانوا يعملون في بلدة كالييري بمنطقة فالابا على تشييد مركز حدودي ومرافق سكنية.

من جانبها، قالت القيادة العسكرية في غينيا إن الفريق الأمني دخل الأراضي الغينية دون إذن رسمي، وأقام خيمة ورفع علم سيراليون على بُعد نحو كيلومتر ونصف داخل حدودها.

نزاع ممتد

ويعود الخلاف الحدودي بين البلدين إلى أكثر من عقدين، إذ استعانت سيراليون بالقوات الغينية لحماية حدودها الشرقية خلال الحرب الأهلية بين عامي 1991 و2002، لكن تلك القوات لم تنسحب بالكامل بعد انتهاء الحرب، ما أبقى على مناطق متنازع عليها.

وفي العام الماضي، دخلت قوات غينية بلدة حدودية غنية بالمعادن داخل سيراليون، الأمر الذي أثار قلقا إقليميا بشأن احتمال تجدد التوترات.

ويرى مراقبون أن الإفراج عن عناصر الأمن يُمثل خطوة لاحتواء الأزمة، لكنه يعكس في الوقت نفسه هشاشة الوضع الحدودي بين البلدين، حيث تتداخل اعتبارات الأمن والسيادة مع مصالح اقتصادية مرتبطة بالمناطق الغنية بالموارد الطبيعية.