الهجوم الأكبر.. ماذا حدث في بيت شيمش وهل فُعل الإنذار المبكر؟

بثت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد توثق حجم الدمار الواسع الذي خلفه سقوط صاروخ إيراني على ملجأ للسكان في مدينة بيت شيمش، في هجوم أسفر عن مقتل 9 إسرائيليين وإصابة أكثر من 35 آخرين وفق أحدث حصيلة رسمية.

ووصفت حسابات إعلامية إسرائيلية الحدث بـ"الكارثة المروعة"، لكونه الأول من نوعه من حيث حجم الخسائر البشرية والمادية منذ بداية الضربات الإيرانية على إسرائيل يوم أمس.

وأظهرت مشاهد عمليات بحث مستمرة تحت أنقاض الملجأ المدمر، حيث تسبب الصاروخ في دمار غير مسبوق شمل احتراق عدد من المركبات.

ومع انتشار تفاصيل الضربة، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى ظهور شكاوى من سكان المدينة تؤكد غياب أي إنذار مبكر قبل انطلاق الصافرات، وهو ما يخالف سياسة الجبهة الداخلية.

في المقابل، رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر بيان رسمي يؤكد تفعيل الإنذار المبكر والإنذار العادي بشكل سليم في موقع السقوط بمدينة بيت شيمش، وأشار الجيش أنه يواصل التحقيق في ظروف سقوط الصاروخ الإيراني.

وفي السياق ذاته، نشرت القناة 13 الإسرائيلية صورة ملتقطة من ارتفاع عال تؤكد إصابة الملجأ بشكل مباشر، بينما وثقت مقاطع أخرى لحظة سقوط الصاروخ والانفجار الهائل الناجم عنه.

وبينت الصور اشتعال النيران على نطاق واسع في موقع السقوط، حيث هُرعت طواقم الإطفاء والإسعاف والجبهة الداخلية للتعامل مع الحدث.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المتحدثة باسم إدارة الإطفاء والإنقاذ في منطقة القدس عدم استبعاد وجود محاصرين تحت الأنقاض، مشيرة إلى تسجيل إصابات وقتلى في مبان عديدة تضررت بشدة.

ويأتي سقوط الصاروخ على المستوطنة، في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني بدء الموجتين السابعة والثامنة من عملية "الوعد الصادق 4″ ضد من وصفهم بـ"الأعداء".

دوت صافرات الإنذار في عشرات المواقع الإسرائيلية خلال الضربة الأخيرة التي وصلت صواريخها إسرائيل عند الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس بلدية بيت شيمش تأكيده أن الاتصال لا يزال مقطوعا مع 20 شخصا في منطقة سقوط الصاروخ، بينما نقل موقع والا عن قائد شرطة بيت شيمش أن 4 مبان انهارت جراء الهجوم الإيراني على المدينة.