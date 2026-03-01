الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يؤكد اغتيال قادة إيرانيين في الهجوم

أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين اغتيال عدد من القادة الإيرانيين في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران السبت، من بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني، ووزير الدفاع، وعلي شمخاني مستشار شؤون الأمن لدى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وقال إنه تم استهداف مقر يضم عددا من القادة الإيرانيين.

وقال دفرين إنهم استهدفوا أيضا اجتماعا لقادة الاستخبارات الذين قال إنهم يملكون أخطر الأسرار العسكرية، و"يخططون للأعمال الإرهابية" ضد إسرائيل وضد الشعب الإيراني، حسب زعمه.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال إن "هناك أدلة متزايدة على أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لم يعد على قيد الحياة"، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الإيرانية أن خامنئي "بخير وصحة تامة".

ونقل مراسل قناة 13 عن الجيش الإسرائيلي قوله إن القادة الذين تم اغتيالهم هم: علي شمخاني، ومحمد باكبور (قائد الحرس الثوري)، وصلاح أسدي (رئيس قسم الاستخبارات في قيادة الطوارئ وكبير ضباط الاستخبارات في الأركان العليا للقوات الإيرانية)، ومحمد شيرازي (رئيس المكتب العسكري لقائد نظام علي خامنئي)، وعزيز نذيرزاده (شغل منصب وزير الدفاع وتولى عدة مناصب رئيسية)، وحسين جابل عاملان (رئيس منظمة "سبند" المسؤولة عن تطوير التقنيات ووسائل القتال المتقدمة للنظام).

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي -في مؤتمر صحفي- أن الطائرات الإسرائيلية نفذت الطلعة الجوية الكبرى في تاريخ إسرائيل وألقت 500 قنبلة على إيران، واستهدفت منصات إطلاق الصواريخ في إيران وأهدافا للنظام الإيراني وأخرى عسكرية في أنحاء مختلفة من إيران.

تنسيق غير مسبوق

ووصف التنسيق مع "الشريك الأمريكي" بأنه غير مسبوق، مؤكدا أن "العملية العسكرية في إيران مستمرة حتى تحقيق أهدافنا وعلينا إزالة التهديدات"، مضيفا أنه ما زالت أمامهم أيام معقدة، ودعا الإسرائيليين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

وقال إن إيران كانت تواصل ترميم برنامجها النووي واستكمال برنامجها الصاروخي، وإن الهجوم الذي وقع السبت كان إجباريا ولا مفر منه. كما توعد باستهداف كل من يمس بإسرائيل، وقال "سوف نرد بقوة على كل اعتداء ونحن في حرب متعددة الجبهات".

ومن جهة أخرى، طالب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بعدم تصوير المناطق التي تستهدفها صواريخ إيران.

ويُذكر أن إيران ردت على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي بإطلاق موجة صاروخية كبيرة استهدفت مناطق متفرقة من إسرائيل، وقال الحرس الثوري الإيراني إنه شن سلسلة هجمات استهدفت قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية بالمنطقة.