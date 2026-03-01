أشاد بدور خامنئي.. السيستاني يدعو الإيرانيين للحفاظ على وحدتهم

طالب المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، اليوم الأحد، الشعب الإيراني بألا يسمح للمعتدين بأن يحققوا أهدافهم.

وقال السيستاني -في بيان تعزية بمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي– إن "الموقع الرفيع لخامنئي ودوره الفريد في قيادة نظام إيران خلال سنوات طوال واضح للجميع"، مضيفا أن "الأعداء إنما قصدوا باستشهاده وشن العدوان العسكري الواسع على إيران أن يوقعوا ضررا بالغا على هذا البلد العزيز".

وقال السيستاني "نتوقع من أبناء الشعب الإيراني العظيم أن يحافظوا على وحدتهم ويرصوا صفوفهم ولا يسمحوا للمعتدين بأن يحققوا أهدافهم المشؤومة".

بدوره، أعلن الزعيم الشيعي العراقي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الحداد لمدة 3 أيام في العراق على مقتل خامنئي.

وقال الصدر -في تدوينة على حسابه بمنصة إكس- "ببالغ الحزن والأسى.. نعزي العالم الإسلامي أجمع باستشهاد قائد الثورة الإسلامية العالم العابد والمجاهد المقاوم الخامنئي تقدست نفسه الطاهرة".

وأضاف "نسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا القربان ضمن سلسلة الشهداء والصديقين وأن يتغمده بوافر رحمته وأن يحشره مع أجداده في جنة عالية. ونعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام في العراق".

وأعلن التلفزيون الإيراني، فجر الأحد، رسميا مقتل خامنئي، في هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت البلاد السبت.

بدورها، قالت وكالة أنباء فارس إن المرشد الإيراني استشهد في مكتبه وهو على رأس عمله. وذكرت الوكالة أن ابنة خامنئي وصهره وحفيده قُتلوا أيضا خلال العدوان الإسرائيلي الأمريكي.

وأعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام في البلاد لمدة 40 يوما وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام.