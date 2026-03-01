السفارات الأمريكية في المنطقة تتحصن وتتأهب لهجوم إيراني محتمل

تعيش البعثات الدبلوماسية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط حالة غير مسبوقة من الاستنفار الأمني، بالتزامن مع الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ صباح السبت، والتي أدت لمقتل العشرات على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي.

ومع توالي الرشقات الصاروخية والمسيّرات الإيرانية الانتقامية التي استهدفت إسرائيل وما تقول إنه قواعد أمريكية بالمنطقة، تحولت السفارات الأمريكية إلى "حصون مغلقة" وسط تحذيرات شديدة اللهجة للرعايا والموظفين.

بغداد: تهديدات واقتحامات

في العاصمة العراقية بغداد، أكدت السفارة الأمريكية أنها تتابع "تهديدات نشطة" للمصالح الأمريكية في العراق، مع استمرار رصد صواريخ ومسيّرات في المجال الجوي، ناصحة مواطنيها بالحد من تحركاتهم والبقاء في أماكن إقامتهم.

ويسود توتر حاد في محيط السفارة، إذ حاول مئات المتظاهرين اليوم الأحد اقتحام "المنطقة الخضراء" المحصنة، وتصدت لهم القوات الأمنية بالغاز المسيل للدموع وسط رشق بالحجارة.

الأردن: تحصن من استهداف محتمل

ودعت السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية، عَمان، موظفيها للتحصن والبقاء في أماكن آمنة كخطوة احترازية، معتبرة أن مجمعها "قد يكون هدفا محتملا للاستهداف".

وحثت السفارة الرعايا الأمريكيين على ممارسة أقصى درجات اليقظة، والابتعاد التام عن مرافق السفارة والمنشآت العسكرية، مع ضرورة توفير إمدادات كافية من الغذاء والماء والأدوية.

البحرين: الفنادق في دائرة الخطر

نصحت السفارة الأمريكية في العاصمة البحرينية، المنامة، مواطنيها بالابتعاد عن الفنادق في العاصمة، محذرة من أنها قد تصبح أهدافا لهجمات مستقبلية، خاصة بعد استهداف فندق "كراون بلازا".

وشهدت المنامة هجمات إيرانية مكثفة شملت سقوط مسيّرات وشظايا على مبانٍ سكنية وتصاعد ألسنة اللهب من أبراج شاهقة.

سلطنة عمان: تعليمات بالاحتماء

وفي مسقط، أصدرت السفارة الأمريكية لدى سلطنة عمان، تعليمات لموظفيها ورعاياها بالبقاء في أماكن إقامتهم والاحتماء فورا، مع تجهيز مخزون من الاحتياجات الأساسية ومتابعة وسائل الإعلام للاطلاع على الأخبار العاجلة، وذلك في ظل ردود الفعل الإيرانية المستمرة على مقتل خامنئي.

القدس: لا إجلاء للرعايا

وقالت السفارة الأمريكية في القدس إنها ليست في وضع يمكّنها حاليا من إجلاء الأمريكيين أو مساعدتهم مباشرة على مغادرة إسرائيل.

الرياض: الحد من السفر

ونصحت السفارة الأمريكية بالعاصمة السعودية الرياض موظفيها بتوخي الحذر والحد من السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة نظرا للتوترات الإقليمية.

لبنان: غادروا لبنان فورا

حثّت السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، مواطنيها على مغادرة لبنان وعدم السفر إليه على وقع الهجوم الاسرائيلي والأمريكي على إيران وردّ الأخيرة بهجمات انتقامية، وأكدت السفارة على ضرورة مغادرة لبنان فورا ما دامت خيارات الرحلات التجارية متاحة.

القاهرة: توخي الحذر

وبشكل مماثل، أصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة المصرية القاهرة بيانا دعت فيه مواطنيها إلى توخي الحذر نظرا لما وصفته "التوترات الشديدة في المنطقة والبيئة الأمنية المعقدة".

إعلان

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، وردّت طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في دول خليجية.

وتشن تل أبيب وواشنطن هذا الهجوم رغم إحراز إيران تقدما في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني.