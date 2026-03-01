الحرس الثوري يعلن استهداف حاملة الطائرات لينكولن وإسقاط مسيّرة أمريكية

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن بأربعة صواريخ باليستية، كما بث صورا لما قال إنه إسقاط مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" ( MQ-9).

وكان أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني هدد صباح اليوم باستهداف الولايات المتحدة وإسرائيل "بقوة لم يسبق اختبارها من قبل".

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للجزيرة إنه لا نية لدينا لإغلاق مضيق هرمز حاليا، ولا خطط لفعل أي شيء يُعطل الملاحة فيه بهذه المرحلة.

وأوضح أن مؤسسات الدولة قائمة ولدينا إجراءات دستورية، وربما ترون بعد يوم أو يومين انتخاب مرشد أعلى، مضيفا أنه إن كان هدفهم تغيير النظام فهذه مهمة مستحيلة وغياب القائد أو وفاته لا تعني ذلك.

كما قال عراقجي إننا نعلم أن دول الخليج غاضبة من هجماتنا لكن عليها أن تعلم أن هذه حرب فُرضت علينا.

وفي المقابل، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن عملياتنا العسكرية مركّزة ونسعى إلى تدمير قدرات إيران الصاروخية، مضيفا أننا لا نعلم على وجه اليقين كيف سيؤثر مقتل خامنئي على قدرات إيران وردودها العسكرية.

كما قال المسؤول الأمريكي إن بلاده تتوقع الآن أن تدوم العملية العسكرية ضد إيران لأسابيع وليس لأيام فقط.

وأكدت طهران، اليوم الأحد، اغتيال المرشد علي خامنئي، ومقتل 4 من كبار القادة العسكريين، وهم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي، ووزير الدفاع العميد عزيز نصير زاده، والقائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور، ومستشار المرشد وأمين عام مجلس الدفاع علي شمخاني.

كما أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية عن اغتيال رئيس مركز استخبارات الشرطة الإيرانية العميد غلام رضا رضائيان في هجمات أمس.

وأعلن مجلس صيانة الدستور في إيران عن تشكيل لجنة ثلاثية لقيادة البلد حتى تعيين مرشد جديد تضم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي وعضو مجلس الخبراء علي رضا أعرافي. وأوضح أن مجلس القيادة المؤقت الذي تم تشكيله يتولى مهام المرشد وفقا للمادة 111 من الدستور.

إعلان

وبدأت إسرائيل والولايات المتحدة، أمس السبت، هجوما على إيران، وفي المقابل ردت إيران بهجمات مضادة على إسرائيل ومواقع في دول الخليج تقول إنها تستهدف بها مصالح أمريكية.