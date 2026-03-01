هجمات إيران على الخليج.. قتلى بالإمارات وتصدٍّ في الكويت وقطر والبحرين

لا تزال تداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران مستمرة، حيث تواصلت الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، ضمن ما تقول طهران إنه رد على الهجوم الذي تتعرض له.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق أنه استهدف 27 قاعدة أمريكية في المنطقة إلى جانب أهداف داخل إسرائيل، وذلك في إطار موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.

وفيما يلي آخر التطورات التي شهدتها دول الخليج حتى اللحظة:

الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد، مقتل 3 أشخاص وإصابة 58 آخرين جراء الهجمات الصاروخية والجوية التي شنتها إيران على دولة الإمارات، ضمن موجة ضربات إقليمية قالت طهران إنها رد على عمليات عسكرية أميركية إسرائيلية استهدفت أراضيها.

وأوضحت الوزارة في بيان على منصة إكس أن الهجمات أسفرت عن 3 حالات وفاة من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية، إضافة إلى 58 إصابة وُصفت بـ"البسيطة"، شملت مواطنين ومقيمين من 15 جنسية.

كذلك، قالت الوزارة إن دفاعاتها الجوية رصدت منذ بدء الهجوم الإيراني -أمس السبت- إطلاق 165 صاروخا باليستيا باتجاه الدولة، تم تدمير 152 منها، فيما سقط 13 صاروخا في مياه البحر. كما تم التعامل مع صاروخين جوالين جرى تدميرهما.

وفيما يتعلق بالطائرات المسيّرة، أفادت الوزارة بأنه تم رصد 541 طائرة مسيّرة إيرانية، حيث اعترضت الدفاعات الجوية 506 منها ودمرتها، بينما سقطت 35 طائرة داخل أراضي الدولة، وأصابت 21 منها أهدافا مدنية، متسببة بأضرار مادية وُصفت بأنها "بسيطة إلى متوسطة".

وأكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجمات بكفاءة عالية، مشيرة إلى أن سقوط بعض الشظايا في مناطق متفرقة جراء اعتراض الصواريخ والمسيّرات، ما أدى إلى أضرار محدودة دون تسجيل خسائر إضافية في الأرواح.

وفي تطور آخر، أعلنت الوزارة أن فرقها المختصة تعاملت مع حادث استهداف بطائرتين مسيّرتين إيرانيتين لإحدى مستودعات قاعدة السلام البحرية في أبوظبي، ما أسفر عن اندلاع حريق في حاويتين لمواد عامة مخزنة، دون وقوع إصابات بشرية.

وأدانت الوزارة هذا الاستهداف، واعتبرته "عدوانا سافرا وانتهاكا صارخا للسيادة الوطنية والقانون الدولي"، مؤكدة احتفاظ الدولة بحقها الكامل في الرد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وسكانها وصون أمنها واستقرارها.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن طائرة مسيّرة استهدفت مبنى يقطنه إسرائيليون قرب أحد مراكز بعثتها في أبوظبي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. ولم تصدر تفاصيل إضافية حول حجم الإصابات أو طبيعتها.

كما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن مبنى السفارة الإسرائيلية في الإمارات تعرض لأضرار مادية جراء سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض طائرة مسيّرة إيرانية "مفخخة" من قبل منظومات الدفاع الجوي الإماراتية.

الكويت

أعلن الجيش الكويتي، اليوم الأحد، رصد 97 صاروخا باليستيا و283 طائرة مسيّرة أُطلقت من إيران باتجاه أراضيها، مؤكدة التعامل معها "وفق قواعد الاشتباك" المعتمدة لدى القوات المسلحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد ركن سعود عبدالعزيز العطوان، في بيان نشره الجيش على منصة إكس، إن سلاح الدفاع الجوي "نجح منذ بدء العدوان الإيراني في التعامل وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية والمسيّرات التي كانت متجهة نحو أراضي دولة الكويت".

وأوضح العطوان أنه منذ بدء الهجوم تم رصد إطلاق 97 صاروخا باليستيا إيرانيا باتجاه البلاد، إلى جانب 283 طائرة مسيّرة، مشيرا إلى أن القوات تعاملت معها وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجيش.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن عمليات التصدي أسفرت عن سقوط بعض الشظايا على منشآت في مناطق متفرقة من البلاد، ما أدى إلى أضرار مادية وصفها بـ"البسيطة"، دون تسجيل إصابات بشرية.

قطر

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الأحد، نجاح القوات المسلحة في التصدي لهجمات جوية شملت طائرات مسيّرة وصواريخ كروز أُطلقت من إيران باتجاه المجال الجوي لدولة قطر.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن أنظمة الرصد والإنذار المبكر اكتشفت الأهداف فور دخولها نطاق المراقبة، حيث تم تتبعها واعتراضها وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، بما يضمن حماية السيادة الوطنية وسلامة الأجواء القطرية.

وأضاف البيان أن عمليات الاعتراض تمت ضمن منظومة دفاع جوي متكاملة وبجاهزية كاملة للقوات المسلحة، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية، فيما باشرت الفرق المختصة استكمال إجراءات التقييم والرصد الاحترازي لضمان السيطرة التامة على الوضع.

وشددت وزارة الدفاع على أن دولة قطر تواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أراضيها ومجالها الجوي، مع متابعة مستمرة للتطورات عبر القنوات الرسمية، موضحة أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات مستقبلية بكفاءة واحترافية عالية.

البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية قبل ساعات إطلاق صافرة الإنذار في عدد من المناطق، داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة إكس إن الإجراءات الاحترازية تأتي في إطار الحفاظ على السلامة العامة، في وقت تتعرض فيه عدة دول خليجية لهجمات صاروخية ومسيّرة إيرانية.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ألقت القبض على شخص (35 عاما) بعد إساءته استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تصوير ونشر مقاطع تتعلق بالهجمات الإيرانية التي تستهدف أكثر من موقع داخل المملكة.

وأكدت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أن ما قام به المتهم يُعد مخالفة قانونية من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.

من جهته، اتهم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي النظام الإيراني بشن "هجوم عنيف وعشوائي ومتزايد الاتساع"، وذلك بعد إطلاق صاروخين باتجاه قبرص، وتعرض قواعد تضم قوات بريطانية في البحرين والعراق لهجمات.

وكشف هيلي أن نحو 300 عنصر من القوات المسلحة البريطانية كانوا على بعد نحو 200 متر فقط من هجوم بالصواريخ والمسيّرات استهدف قاعدة أمريكية في البحرين، فيما كانت قوات بريطانية أخرى في العراق على بعد 400 متر من ضربة صاروخية إيرانية.

كما أعلنت وحدة بريطانية مختصة بمكافحة الطائرات المسيّرة إسقاط طائرة إيرانية كانت متجهة نحو قاعدة للتحالف تضم أفرادا من الجيش البريطاني في العراق.

وأكد هيلي أن جميع أفراد القوات البريطانية في المنطقة بخير حتى صباح الأحد، وأن تدابير حماية القوات في أعلى مستوياتها، مع استعداد لاتخاذ إجراءات إعادة انتشار أو انسحاب إذا لزم الأمر.

السعودية

استدعت وزارة الخارجية السعودية السفير الإيراني لدى المملكة علي رضا عنايتي، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية السافرة" التي طالت المملكة وعددا من الدول الخليجية.

وخلال الاستدعاء، شدد وليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، على استياء المملكة وإدانتها واستنكارها للهجمات الإيرانية، مؤكدا الرفض القاطع لانتهاك سيادة الدول بما يقوّض أمن واستقرار المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الخريجي تأكيده أن المملكة ستتخذ "جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها"، مشددا على أن أمن السعودية ودول الخليج خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

وكانت السعودية قد أعربت، أمس السبت، عن رفضها وإدانتها "بأشد العبارات" للهجمات الإيرانية التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، مؤكدة أنه تم التصدي لها.

وقالت إن هذه الهجمات "لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال"، مشيرة إلى أنها جاءت رغم تأكيد المملكة سابقا أنها لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها لاستهداف إيران.

سلطنة عمان

أعلنت وكالة الأنباء العمانية أن وزير الخارجية بدر البوسعيدي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي، حيث أعرب عراقجي عن تقديره للدور البنّاء الذي تضطلع به سلطنة عُمان ومساعيها الدبلوماسية المتواصلة الرامية إلى نزع فتيل الأزمة الراهنة والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض.

وأشار عراقجي في الاتصال إلى أن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على بلاده كان سببا رئيسيا في تفاقم حالة التوتر والذعر في المنطقة، مؤكدا انفتاح طهران على أي جهود جادة تُسهم في وقف التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي.

من جهته، أكد البوسعيدي على استمرار سلطنة عُمان في الدعوة إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار والتفاوض لحل الصراع دبلوماسيا، بما يحقق المطالب المشروعة لجميع الأطراف.

كما دعا الجانب الإيراني إلى التحلي بضبط النفس وتفادي كل ما من شأنه الإضرار بعلاقات حسن الجوار واستقرار المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية أن الوزير العماني يتبادل بشكل مكثف اتصالات مع نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة، لمناقشة التطورات الإقليمية المتسارعة، وما يترتب عليها من انعكاسات وتداعيات على أمن واستقرار عدد من دول المنطقة.

وتأتي هذه التطورات لليوم الثاني على التوالي، في ظل إطلاق طهران صواريخ ومسيّرات باتجاه ما تقول إنها قواعد عسكرية ومصالح أمريكية في عدد من الدول العربية، وذلك ردا على عمليات عسكرية تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد أهداف داخل إيران منذ صباح السبت.