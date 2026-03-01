استطلاع: ربع الأمريكيين فقط يؤيدون الحرب على إيران

كشف استطلاع رأي أجرته "رويترز/إبسوس" أن ربع الأمريكيين فقط يؤيدون الضربات الأمريكية على إيران التي أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القادة العسكريين، أمس السبت.

وفي المقابل، عارض 43 بالمئة من المستجوبين في الاستطلاع -الذي نشرت نتائجه اليوم الأحد- الهجوم العسكري الأمريكي على إيران، فيما أحجم 29 بالمئة عن إبداء رأي واضح.

وقال نحو 56 بالمئة من المشاركين إن الرئيس دونالد ترمب يميل بشدة لاستخدام القوة العسكرية، رغم أنه تعهد في حملته الانتخابية بالعمل على وقف الحروب حول العالم.

وأُجري الاستطلاع خلال الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وانتهى قبل أن يعلن الجيش الأمريكي عن أول خسائر أمريكية في العملية، اليوم الأحد.

وقُتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة منذ بدء الضربات، التي دفعت بالشرق الأوسط إلى صراع جديد لا يمكن التنبؤ بنتائجه.

خسائر أمريكية

وأعلن 55 بالمئة من الجمهوريين المشاركين في الاستطلاع أنهم يؤيدون الضربات فيما عارضها 13 بالمئة منهم. لكن 42 بالمئة توقعوا أن يقل تأييدهم للحرب إذا زادت الخسائر في صفوف الجيش الأمريكي.

كما قال نحو 45 بالمئة من إجمالي المشاركين في الاستطلاع (34 بالمئة منهم من الجمهوريين و44 بالمئة من المستقلين) إن دعمهم للحرب على إيران سيقل إذا ارتفعت أسعار ‌الغاز أو النفط في الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، انخفضت نسبة التأييد الشعبي لرئاسة ترمب قليلا إلى 39 بالمئة، أي بأقل من نقطة مئوية واحدة مقارنة بنتائج استطلاع رويترز/إبسوس الذي أجري من 18 إلى 23 فبراير/شباط الماضي.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية في يناير/كانون الثاني 2025 أطلق ترمب تهديدات بالاستحواذ والسيطرة على عدد من الدول منها بنما وكندا وضغط على الدانمارك لشراء جزيرة غرينلاند.

إعلان

كما شن غارات جوية شملت 7 دول: الصومال، والعراق، واليمن، وإيران، وسوريا، ونيجيريا، وفنزويلا. وشدد الحصار النفطي على كوبا، ما جعلها على حافة كارثة إنسانية.

وأمس السبت، شن هجوما مشتركا مع إسرائيل على إيران بالصواريخ والطائرات أسفر عن مقتل المرشد علي خامنئي وعدد من كبار القادة العسكريين، وهو ثاني هجوم يقوم به منذ ضرب المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/حزيران 2025.

وقال متعاملون في النفط إن أسعار خام برنت ارتفعت 10 بالمئة إلى حوالي 80 دولارا للبرميل خارج تداولات البورصة اليوم الأحد، بسبب الحرب. وتوقع المحللون أن ترتفع الأسعار إلى ‌100 ‌دولار بسبب الصراع الحالي.