إيران تنعى 7 من قادتها العسكريين والغارات الأمريكية الإسرائيلية تشمل 2000 هدف

أفاد بيان إيراني جديد بمقتل 7 قادة عسكريين إيرانيين في غارات جوية على البلاد، من ⁠بينهم مدير ⁠مكتب القائد ⁠العام ⁠للقوات المسلحة، وسط هجمات جديدة على طهران، ترفع عدد الغارات التي شنتها إسرائيل وأمريكا إلى نحو 2000 غارة منذ أمس السبت.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن انفجارين قويين هزا العاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم الثاني من الضربات الإسرائيلية الأمريكية. وبالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف مستشفى غاندي الواقع في شمال طهران بغارة جوية مساء الأحد.

وقالت وكالة "إيسنا" إن "مستشفى غاندي في طهران تعرَّض لهجوم بضربات جوية صهيونية أمريكية"، في حين بثت وكالتا "فارس" و"ميزان" مقطع فيديو قالتا إنه صُوِّر داخل المنشأة، يُظهر حطاما على الأرض وسط كراسيّ متحركة.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية أخرى عن تعرُّض مبنى لقيادة الشرطة ومبانٍ سكنية في مدينة ري جنوب طهران لأضرار "بسبب هجوم للعدو مساء اليوم"، مؤكدة وجود ضحايا تحت الأنقاض.

كما تعرَّض مبنى الإذاعة والتلفزيون لهجوم، ولكنَّ وكالة تسنيم نقلت عن مسؤولين بالتلفزيون الإيراني أنه لا أضرار في الاستوديوهات جرّاء القصف، وأن الخلل في البث كان مؤقتا.

قصف 2000 هدف بإيران

وفي السياق ذاته، قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن القوات الأمريكية شنت غارات ⁠على أكثر من ⁠1000 ⁠هدف إيراني في العملية الجارية.

ولكنَّ صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مصادر أن إسرائيل والولايات المتحدة شنتا غارات على 2000 هدف منذ بدء الحملة العسكرية.

كما قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها قطعت ما وصفته بـ"رأس الأفعى في إيران"، وإنه "لم يعد للحرس الثوري مقر قيادة" وفق قولها.

وصباح أمس السبت، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حملة عسكرية ضد إيران، أودت حتى الآن بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وردَّت طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيَّرات اتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في دول خليجية.