أبرز تطورات اليوم الثاني للحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران

أكدت طهران، اليوم الأحد، اغتيال المرشد علي خامنئي، ومقتل أربعة من كبار القادة العسكريين وهم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي، ووزير الدفاع العميد عزيز نصير زاده، والقائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور، ومستشار المرشد وأمين عام مجلس الدفاع علي شمخاني.

كما أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية عن اغتيال رئيس مركز استخبارات الشرطة الإيرانية العميد غلام رضا رضائيان في هجمات أمس.

وأعلنت طهران عن تشكيل لجنة ثلاثية لقيادة البلد حتى تعيين مرشد جديد تضم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي وعضو مجلس الخبراء علي رضا أعرافي.

كما هدد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني باستهداف الولايات المتحدة وإسرائيل "بقوة لم يسبق اختبارها من قبل".

وأكدت وكالة تسنيم مقتل 12 عنصرا من قوات الحرس الثوري في مدينة كاشان وسط إيران جراء الهجمات على المدينة.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية عن هجوم على مطار مشهد شرقي البلاد وتفعيل الدفاعات الجوية في المدينة. وأكدت وكالة مهر تصاعد دخان كثيف جراء استهداف معسكر قرب الحرم الرضوي في مشهد.

كما قالت إن غارات استهدفت منطقة قريبة من برج آزادي ومطار مهر آباد في غرب العاصمة، موضحة أن غارات في شرق طهران استهدفت مناطق سيد خندان وميدان ونك وشارع مطهري وميدان سباه، وأكد مراسل الجزيرة أن انفجارات حدثت في مدينة كرج غرب العاصمة طهران.

مضيق هرمز

من جانب آخر، أعلنت وسائل إعلام إيرانية استهداف ناقلة نفط رفضت الامتثال لتحذيرات الحرس الثوري في مضيق هرمز، موضحة أن ناقلة النفط المستهدفة في مضيق هرمز بدأت بالغرق بعد تضررها بشكل كبير.

وكشفت شركة هاباغ لويد للشحن البحري عن تعليق حركة جميع السفن عبر مضيق هرمز حتى إشعار آخر.

ونقلت رويترز عن بيانات ملاحية أن 150 ناقلة على الأقل محملة بالنفط والغاز توقفت في مياه الخليج خارج مضيق هرمز.

غارات إسرائيلية

في المقابل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر عسكري أن سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ غارات على مواقع في غرب إيران.

إعلان

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تصفية 40 قائدا إيرانيا خلال دقيقة واحدة في الضربة الافتتاحية للعملية وكذلك القضاء على غالبية أنظمة الدفاع الجوي في غرب ووسط إيران.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تنفيذ "ضربات مكثفة تستهدف مواقع تابعة للنظام وأجهزة القمع في طهران وفق خطة صدّق عليها المستوى السياسي".