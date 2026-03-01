أبرز أحداث اليوم الأول للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

في السادسة و17 دقيقة صباح أمس السبت بتوقيت غرينتش، أعلنت إسرائيل شن ما وصفته بالهجوم الاستباقي على إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وبعد مرور قرابة 15 ساعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي قد قتل في الغارات.

وبين ساعة الصفر للهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران وإعلان ترمب مقتل المرشد الإيراني وإقرار طهران بوفاته بعد ذلك بساعات، وقعت كثير من التطورات السياسية والعسكرية غير المسبوقة في إيران وإسرائيل ومنطقة الخليج، نجملها فيما يلي:

الجبهة الإيرانية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن 200 طائرة شاركت في غارات على أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي الإيرانية، وصفها بأنها أكبر هجوم في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي.

واستهدفت الغارات -وفق الجيش الإسرائيلي- مهاجمة 500 هدف في إيران شملت دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ ومقرا يضم عدد من القادة الإيرانيين.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي اغتيال عدد من القادة الإيرانيين في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران أمس السبت، من بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور، ووزير الدفاع عزيز نصير زاده، وعلي شمخاني مستشار شؤون الأمن لدى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وقال إنه تم استهداف مقر يضم عددا من القادة الإيرانيين.

من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الأهداف التي قصفها الجيش الأمريكي في إيران تضمنت مواقع التحكم والسيطرة للحرس الثوري والدفاعات الجوية الإيرانية، وأضافت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية استخدمت في عملياتها في إيران ذخائر دقيقة أطلقت من الأرض والبحر والجو، مشيرة إلى أن الهجمات الأمريكية استهدفت مواقع إيرانية تم قصفها للمرة الأولى.

وتوعد ترمب ووزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بتدمير البحرية الإيرانية.

وأوردت قناة "فوكس نيوز" عن مصدر أن الجيش الأمريكي استخدم ضد أهداف إيرانية مسيرات ملغومة لأول مرة في تاريخ عملياته القتالية.

ونقلت قناة "سي بي إس نيوز" عن مصادر استخبارية وعسكرية تأكيدها مقتل نحو 40 مسؤولا إيرانيا في الغارات الأمريكية والإسرائيلية.

وتصاعدت الهجمات المشتركة الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى أن أعلن الرئيس ترمب أن المرشد الأعلى خامنئي قد قتل في الغارات، وأضاف أن "هناك بعض المرشحين الجيدين لقيادة إيران بعد اغتيال خامنئي".

وبعد إعلان الرئيس الأمريكي بنحو 4 ساعات، اعترفت إيران رسميا بمقتل خامنئي وأعلنت الحداد العام في البلاد لمدة 40 يوما وتوعدت بالانتقام لاغتياله، وكشفت عن قيادة ثلاثية ستقود إيران بعد رحيل المرشد.

وعلى صعيد الخسائر البشرية في إيران، قال الهلال الأحمر الإيراني إن نحو 200 شخص قُتلوا وأصيب 747 آخرون بجروح في 24 محافظة إيرانية جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، غير أن هذه الأرقام تبقى غير نهائية، إذ أعلن حاكم مدينة ميناب الواقعة جنوبي إيران مساء أمس أن عدد قتلى القصف الأمريكي الإسرائيلي على مدرسة في المدينة ارتفع إلى 115.

وطال القصف الأمريكي الإسرائيلي 3 مدارس في إيران (بما فيها المدرسة في مدينة ميناب) وفق ما أعلنته وزارة التربية الإيرانية، مخلفا عددا من القتلى والجرحى.

مضيق هرمز

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إنه من غير المسموح لأي سفن بعبور مضيق هرمز الذي يربط بين مياه الخليج وبحر عمان، وذلك بعد ساعات من بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على الأراضي الإيرانية.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية أن السفن تتوقف عن عبور المضيق.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن شركة استشارية لمراقبة الشحن البحري أن عدة سفن عادت أدراجها من مضيق هرمز، غير أن الصحيفة نفسها نقلت عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قولها إن المضيق لا يزال مفتوحا وإنها تنصح بعبوره بحذر.

الجبهة الإسرائيلية

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني إبراهيم ذو الفقاري -في كلمة متلفزة- إن القوات الإيرانية استهدفت مراكز حيوية وأمنية وعسكرية مهمة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إشارة إلى إسرائيل.

وأوضح الحرس الثوري أنه استهدف في موجات من الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة كلا من قاعدة رامات ديفيد الجوية ووزارة الدفاع الإسرائيلية في منطقة هكريات، فضلا عن مجمعي بيت شمس وأشدود للصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وقالت طهران إنها قصفت القاعدة البحرية للجيش الإسرائيلي وحوض بناء السفن الحربية في مدينة حيفا.

ووثّقت وسائل إعلام إسرائيلية خلال ساعات أمس دمارا واسعا في عدد من المدن الإسرائيلية، جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية، وأظهرت مقاطع فيديو وصور تضرر عشرات المنازل والمباني جراء انفجار صاروخ إيراني في مدينة بات يام.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن امرأة إسرائيلية قُتلت في إحدى الهجمات الإيرانية على تل أبيب، في حين ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن عدد المصابين في اليوم الأول من عملية "زئير الأسد" (اسم الهجوم الإسرائيلي على إيران) بلغ 121 مصابا.

المصالح الأمريكية

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه شن سلسلة هجمات استهدفت قواعد ومراكز عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ويتعلق الأمر بمصالح أمريكية عسكرية في كل من السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت والعراق.

وصرح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري بأن عمليات القوات الإيرانية استهدفت 14 قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية في المنطقة، وأن هذه العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود الأمريكيين.

غير أن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية نفى في تصريح للجزيرة ما وصفها بـ"مزاعم إيران بقتل وإصابة 200 جندي".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية، ولم تصب أي من السفن الحربية الأمريكية، وأضافت القيادة أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الأمريكية جراء الاستهدافات الإيرانية كانت طفيفة.

دول الخليج

شهدت دول خليجية عدة سلسلة جديدة من الهجمات بصواريخ باليستية ومسيَّرات أطلقتها إيران، استهدفت مواقع ومنشآت في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر، عقب الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

وأعلن إعلام رسمي إيراني -وفق ما نقلته وكالة رويترز- أن الحرس الثوري قصف قاعدة الأمير سلطان الجوية السعودية بالصواريخ.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن 4 أشخاص أصيبوا جراء وقوع حادث في مطار دبي الدولي نتيجة استهداف صاروخي، وقالت مطارات أبو ظبي إن حادثا وقع في مطار زايد الدولي، وأسفر عن وفاة شخص من جنسية آسيوية وإصابة 7 آخرين.

وفي الكويت، أعلن الطيران المدني أن طائرة مسيَّرة استهدفت مطار الكويت الدولي مساء السبت، مما أسفر عن إصابات طفيفة لعدد من العاملين وأضرار مادية محدودة في مبنى الركاب.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية إنه تم استهداف قاعدة محمد الأحمد البحرية بمسيرة، وأعلنت وزارة الصحة أن 12 شخصا أصيبوا، من بينهم 3 من القوات المسلحة الكويتية نتيجة سقوط شظايا في قاعدة علي السالم الجوية.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن مطار البحرين الدولي استُهدف بطائرة مسيرة، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية دون خسائر في الأرواح، كما أصابت صواريخ ومسيرات إيرانية مباني سكنية في العاصمة البحرينية المنامة.

وفي قطر، قالت وزارة الداخلية إن 16 شخصا أصيبوا جراء سقوط شظايا الصواريخ الإيرانية، أحدهم إصابته بليغة.

وقد اعترضت الدفاعات الجوية لكل من قطر والبحرين والإمارات والكويت المئات من الصواريخ والمسيرات الإيرانية على طوال يوم أمس السبت.

وبعد ساعات من بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، أعلنت كل من الكويت والإمارات والبحرين قطر إغلاقا مؤقتا لمجالها الجوي ما زال ساري المفعول.