هونغ كونغ تحكم بالسجن 20 عاما على قطب الإعلام جيمي لاي

أصدرت محكمة في هونغ كونغ حكما بالسجن لمدة 20 عاما على قطب الإعلام السابق جيمي لاي (78 عاما) بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية ونشر مواد تحريضية، رغم الضغوط التي مارستها لندن وواشنطن ومدافعون عن حقوق الإنسان من أجل إطلاق سراحه.

وكان لاي، رجل الأعمال ومؤسس صحيفة "آبل ديلي" المؤيدة للديمقراطية والتي توقفت عن الصدور، يواجه عقوبة السجن مدى الحياة قبل أن يجنبه 3 قضاة معتمدين من الحكومة العقوبة القصوى.

وأدين لاي يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي بـ3 تهم بعد محاكمة قال مدافعون عن حقوق الإنسان إنها تمثل نهاية لحرية الصحافة التي طالما اعتزت بها الجزيرة التي أعادتها المملكة المتحدة إلى الصين عام 1997.

"حكم بالإعدام"

وبعد صدور الحكم، أعربت منظمات حقوقية عن استيائها، ووصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه "حكم بالإعدام"، في حين اعتبرته منظمة العفو الدولية هجوما على حرية التعبير.

وقالت منظمة العفو الدولية -في بيان- إن "الحكم بالسجن الصادر بحق جيمي لاي يُعد هجوما على حرية التعبير، ويجسد بوضوح التفكيك الممنهج للحقوق التي كانت تميز هونغ كونغ".

واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن "الحكم القاسي بالسجن 20 عاما الصادر بحق جيمي لاي البالغ 78 عاما، هو بمنزلة حكم بالإعدام".

من جهتها، قالت عائلة قطب الإعلام السابق إن الحكم الصادر بحقه بموجب قانون الأمن القومي كان "قاسيا".

وقال سيباستيان، نجل لاي، في بيان صادر عن العائلة إن "الحكم على والدي بهذه العقوبة القاسية أمر مدمر لعائلتنا ويهدد حياة والدي"، في حين وصفت ابنته كلير الحكم بأنه "قاسٍ ومفجع" نظرا إلى تدهور صحته في السجن.

ضغوط دولية وتوتر دبلوماسي

وأثار الحكم على لاي توترات دبلوماسية لبكين مع الحكومات الأجنبية، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه شعر "بسوء شديد" بعد صدور الحكم، وأشار إلى أنه تحدث مع الزعيم الصيني شي جين بينغ بشأن لاي و"طلب النظر في إطلاق سراحه".

كما دعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى إطلاق سراح لاي، الذي يحمل الجنسية البريطانية.

ويقبع لاي في الحجز منذ أكثر من 5 سنوات، قضى معظمها في الحبس الانفرادي.

وحصل المتهمون معه، وهم 6 موظفين سابقين في صحيفة "آبل ديلي" وناشطان، على أحكام بالسجن تتراوح بين 6 سنوات و3 أشهر و10 سنوات.

من جيمي لاي؟

هو رجل أعمال وقطب إعلامي بارز في هونغ كونغ، وُلد عام 1947 في الصين، وفرّ إلى هونغ كونغ طفلا بعد صعود الشيوعيين إلى السلطة، وهناك بدأ من الصفر عاملا في مصنع قبل أن يبني ثروة كبيرة في صناعة الملابس.

أسس لاحقا مجموعة "نكست ميديا" وصحيفة "آبل ديلي"، وأصبح قطبا إعلاميا بارزا وصوتا داعما للديمقراطية ومنتقدا للحكومة الصينية.

وكان للاي دور سياسي مؤثر في أثناء احتجاجات هونغ كونغ، لا سيما في عامي 2014 و2019، وقد واجه محاكمات وسجنا طويلا بموجب قانون الأمن الوطني في قضية أثارت ردود فعل دولية واسعة.