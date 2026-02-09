أخبار|الصين

هونغ كونغ تحكم بالسجن 20 عاما على قطب الإعلام جيمي لاي

(FILES) Police lead Hong kong pro-democracy media mogul Jimmy Lai (C) away from his home after he was arrested under the new national security law in Hong kong on August 10, 2020.
اعتقلت الشرطة جيمي لاي من منزله في هونغ كونغ عام 2020 (الفرنسية)
Published On 9/2/2026
|
آخر تحديث: 10:33 (توقيت مكة)

حفظ

أصدرت محكمة في هونغ كونغ حكما بالسجن لمدة 20 عاما على قطب الإعلام السابق جيمي لاي (78 عاما) بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية ونشر مواد تحريضية، رغم الضغوط التي مارستها لندن وواشنطن ومدافعون عن حقوق الإنسان من أجل إطلاق سراحه.

وكان لاي، رجل الأعمال ومؤسس صحيفة "آبل ديلي" المؤيدة للديمقراطية والتي توقفت عن الصدور، يواجه عقوبة السجن مدى الحياة قبل أن يجنبه 3 قضاة معتمدين من الحكومة العقوبة القصوى.

اقرأ أيضا

list of 1 itemend of list

وأدين لاي يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي بـ3 تهم بعد محاكمة قال مدافعون عن حقوق الإنسان إنها تمثل نهاية لحرية الصحافة التي طالما اعتزت بها الجزيرة التي أعادتها المملكة المتحدة إلى الصين عام 1997.

HONG KONG, CHINA - DECEMBER 15: Jimmy Lai's wife, Teresa Lai (R), his son and Joseph Zen Ze-Kiun Chinese cardinal attend to Jimmy Lai's National Security trial on December 15, 2025 in Hong Kong, China. Lai, the 78-year-old founder of the now‑shuttered pro-democracy tabloid Apple Daily, faces sedition and foreign collusion charges under Hong Kong's national security law and could be jailed for life in a verdict widely seen as a test of the city's judicial independence. (Photo by Keith Tsuji/Getty Images)
تيريزا لاي، زوجة جيمي لاي، حضرت جلسة المحاكمة (غيتي)

"حكم بالإعدام"

وبعد صدور الحكم، أعربت منظمات حقوقية عن استيائها، ووصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه "حكم بالإعدام"، في حين اعتبرته منظمة العفو الدولية هجوما على حرية التعبير.

وقالت منظمة العفو الدولية -في بيان- إن "الحكم بالسجن الصادر بحق جيمي لاي يُعد هجوما على حرية التعبير، ويجسد بوضوح التفكيك الممنهج للحقوق التي كانت تميز هونغ كونغ".

واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن "الحكم القاسي بالسجن 20 عاما الصادر بحق جيمي لاي البالغ 78 عاما، هو بمنزلة حكم بالإعدام".

من جهتها، قالت عائلة قطب الإعلام السابق إن الحكم الصادر بحقه بموجب قانون الأمن القومي كان "قاسيا".

وقال سيباستيان، نجل لاي، في بيان صادر عن العائلة إن "الحكم على والدي بهذه العقوبة القاسية أمر مدمر لعائلتنا ويهدد حياة والدي"، في حين وصفت ابنته كلير الحكم بأنه "قاسٍ ومفجع" نظرا إلى تدهور صحته في السجن.

ضغوط دولية وتوتر دبلوماسي

وأثار الحكم على لاي توترات دبلوماسية لبكين مع الحكومات الأجنبية، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه شعر "بسوء شديد" بعد صدور الحكم، وأشار إلى أنه تحدث مع الزعيم الصيني شي جين بينغ بشأن لاي و"طلب النظر في إطلاق سراحه".

إعلان

كما دعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى إطلاق سراح لاي، الذي يحمل الجنسية البريطانية.

ويقبع لاي في الحجز منذ أكثر من 5 سنوات، قضى معظمها في الحبس الانفرادي.

وحصل المتهمون معه، وهم 6 موظفين سابقين في صحيفة "آبل ديلي" وناشطان، على أحكام بالسجن تتراوح بين 6 سنوات و3 أشهر و10 سنوات.

(FILES) In this picture taken on June 16, 2020, millionaire media tycoon Jimmy Lai, 72, poses during an interview with AFP at the Next Digital offices in Hong Kong.
مثلت صحيفة "آبل ديلي" التي أسسها جيمي لاي صوتا معارضا وداعيا للديمقراطية (الفرنسية)

من جيمي لاي؟

هو رجل أعمال وقطب إعلامي بارز في هونغ كونغ، وُلد عام 1947 في الصين، وفرّ إلى هونغ كونغ طفلا بعد صعود الشيوعيين إلى السلطة، وهناك بدأ من الصفر عاملا في مصنع قبل أن يبني ثروة كبيرة في صناعة الملابس.

أسس لاحقا مجموعة "نكست ميديا" وصحيفة "آبل ديلي"، وأصبح قطبا إعلاميا بارزا وصوتا داعما للديمقراطية ومنتقدا للحكومة الصينية.

وكان للاي دور سياسي مؤثر في أثناء احتجاجات هونغ كونغ، لا سيما في عامي 2014 و2019، وقد واجه محاكمات وسجنا طويلا بموجب قانون الأمن الوطني في قضية أثارت ردود فعل دولية واسعة.

المصدر: وكالات

إعلان