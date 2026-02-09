"معاملة مهينة وقاسية".. فلسطيني يروي قصة ترحيله "سرا" من أميركا

روى الفلسطيني ماهر عواد للجزيرة تفاصيل عملية ترحيله "السرية" من الولايات المتحدة وحتى وصوله إلى رام الله، مرورا بعدة دول أوروبية.

وكشف عواد عن ترحيله باستخدام طائرة خاصة برجل أعمال مقرّب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد اعتقاله من قبل وكالة الهجرة والجمارك (آيس).

وقال الفلسطيني المرحّل، وهو من أهالي قرية رمّون شرقي رام الله في الضفة الغربية المحتلة، إنه اعتقل بينما كان ينتظر انتهاء إجراءات الحصول على وثيقة الإقامة، المعروفة بالـ"غرين كارد"، نظرا لأنه يقيم في الولايات المتحدة منذ نحو 10 سنوات.

وقال عواد إن عملية الترحيل جرت بشكل سري، إذ نُقل مع 7 فلسطينيين آخرين إلى تل أبيب، حيث تم تسليمه إلى الشرطة الإسرائيلية ونقله لاحقا إلى بلدة نعلين، غرب رام الله، بتنسيق أمريكي إسرائيلي.

وأضاف أنه ظل مقيد اليدين والقدمين لـ3 أيام متواصلة خلال الترحيل، ولم يُفك قيده إلا بعد وصوله إلى نعلين، ووصف الرحلة والمعاملة التي تعرض لها بأنها "مهينة وقاسية".

اتصال بالشرطة فاعتقال

وحول ملابسات اعتقاله، قال ماهر عواد إنه اتصل بالشرطة الأمريكية في أبريل/نيسان 2025 للإبلاغ عن حادثة سرقة في منزله، لكنه فوجئ بقيام الشرطة باعتقاله، قبل أن تقوم بتسليمه بعد أيام لوكالة الهجرة.

وأضاف أنه نُقل بين عدة سجون في الولايات المتحدة، من بينها سجن مخصص لمجرمين خطرين، حيث وُضع مع قتلة ومجرمين جنائيين، قبل أن يُفرج عنه لاحقا تمهيدا لترحيله، ووصف المعاملة وظروف الاحتجاز في تلك السجون بأنها كانت "سيئة للغاية".

وتابع أن احتجازه حرمه من رؤية زوجته التي كانت حاملا أثناء اعتقاله، وأنه رزق بطفل لم يتمكن من رؤيته إلا عبر مكالمة فيديو.

من جهته، قال علاء عواد والد ماهر للجزيرة إنه تفاجأ بوصول نجله إلى فلسطين، مؤكدا أنه لم يكن يملك أي معلومات عن مصيره سوى أنه معتقل في السجون الأمريكية.

إعلان

وأضاف علاء أن العائلة تلقت اتصالا من مواطنين في بلدة نعلين تبلغهم أن ماهر موجود لديهم، وأنه رُحّل بشكل مفاجئ من الولايات المتحدة.

وقبل أيام، كشف تحقيق لصحيفة "الغارديان" البريطانية عن استخدام الإدارة الأمريكية طائرة خاصة مرتبطة برجل أعمال مقرّب من الرئيس الأمريكي في عمليات ترحيل سرّية لفلسطينيين من الولايات المتحدة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.