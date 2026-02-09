مظاهرات مرتقبة في سيدني ضد زيارة الرئيس الإسرائيلي

تعتزم قوى مؤيدة لفلسطين التجمع في مدينة سيدني الأسترالية اليوم الاثنين للاحتجاج على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وسط انتشار أمني كثيف ودعوات من أكاديميين وشخصيات يهودية لإلغاء الزيارة.

في المقابل قال هرتسوغ عقب وصوله لموقع إطلاق النار الدامي في شاطئ بونداي بسيدني إن "اليهود سيتغلبون على هذا الشر".

ونشرت السلطات الأسترالية نحو 3 آلاف شرطي في أنحاء سيدني كبرى مدن البلاد، لتأمين زيارة وصفتها السلطات بأنها "حدث هام".

ومنحت السلطات قوات الشرطة صلاحيات نادرا ما يُلجأ إليها، تشمل تفتيش المركبات وتفريق الحشود وتقييد الدخول إلى مناطق معينة وتوجيه الأوامر للمغادرة.

وفي حين حثت الشرطة المتظاهرين على التجمع في حديقة عامة بوسط المدينة لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، أصر منظمو الاحتجاج على التجمع أمام مبنى البلدية التاريخي.

وقال بيتر ماكينا -وهو مساعد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز- إنهم يأملون عدم الاضطرار لاستخدام هذه الصلاحيات، مؤكدا أن الهدف هو "ضمان سلامة المجتمع".

مطالب بالاعتقال

من جهتها، دعت "مجموعة العمل الفلسطينية" إلى يوم احتجاج وطني للمطالبة باعتقال هرتسوغ والتحقيق معه، مشيرة -في بيان لها- إلى أن لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة خلصت إلى أنه "حرض على الإبادة الجماعية في غزة".

كما رفعت المجموعة دعوى قضائية في محكمة سيدني ضد القيود المفروضة على الاحتجاجات المتوقعة.

بدوره، أصدر المجلس اليهودي الأسترالي رسالة مفتوحة وقعها أكثر من ألف أكاديمي وشخصية بارزة من يهود أستراليا، حثوا فيها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز على إلغاء الدعوة الموجهة لهرتسوغ.

وتأتي زيارة هرتسوغ لأستراليا تلبية لدعوة من ألبانيز في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع على شاطئ بونداي في ديسمبر/كانون الأول الماضي خلال احتفالات "عيد الأنوار" (حانوكا)، وأسفر عن مقتل 15 شخصا.

وقال الرئيس الإسرائيلي -الاثنين في أول تصريح خلال الزيارة- إن اليهود "سيتغلبون على هذا الشر"، بينما كان يقدم تعازيه لضحايا عملية إطلاق النار.

وصرح هرتسوغ بعدما وضع إكليلا من الزهور خارج جناح بونداي "ستبقى الروابط بين الناس الجيدين من كل الأديان وكل الأمم قوية في مواجهة الإرهاب والعنف والكراهية".

وقال الرئيس الإسرائيلي إن زيارته تهدف إلى "التعبير عن تضامنه ومنح القوة" للجالية اليهودية.

علاقات متوترة

وعقب حادث بونداي، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكابه جرائم حرب في غزة- إن ما وصفه بـ"تساهل" الحكومة الأسترالية في التعامل مع تنامي معاداة السامية كان السبب وراء الهجوم.

وأضاف "في 17 أغسطس/آب أي قبل نحو 4 أشهر، أرسلت رسالة إلى رئيس الوزراء الأسترالي كتبت: إن دعوتكم لإقامة دولة فلسطينية تصب الزيت على نار معاداة السامية، وتكافئ إرهابيي حماس، وتشجع من يهددون اليهود الأستراليين، وتغذي كراهية اليهود التي تعم شوارعكم الآن".

واتهم نتنياهو الحكومة الأسترالية بـ"عدم اتخاذ أي إجراء"، فكانت النتيجة "الهجمات المروعة على اليهود التي شهدناها اليوم"، وفق تعبيره.

وشهدت العلاقات بين أستراليا وإسرائيل توترا منذ أغسطس/آب 2025، عندما ألغت تل أبيب تأشيرات دبلوماسيين أستراليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردا على قرار أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما وصفته وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ حينها بأنه "رد غير مبرر".