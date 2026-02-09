مسؤول أمني عراقي للجزيرة: تسلمنا 4250 من معتقلي تنظيم الدولة

قال مصدر أمني عراقي للجزيرة إن العراق تسلّم 4250 من معتقلي تنظيم الدولة الذين جرى نقلهم من سوريا.

وأضاف المصدر الأمني العراقي أن معظم الواصلين إلى العراق جرى إيداعهم في سجون العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن لجنة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تجري تحقيقات مع المعتقلين المنقولين إلى البلاد.

وأشار إلى أن العراق تسلم في الأيام الثلاثة الماضية نحو ألفي عنصر إضافي.

من ناحية أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أول أمس السبت، عن استلام 2250 معتقلا من تنظيم الدولة من الجانب السوري، وبدء إجراءات تصنيفهم قضائيا.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "العراق تسلم 2250 إرهابيا من الجانب السوري برا وجوا بالتنسيق مع التحالف الدولي، وبجهود كبيرة من القوات الأمنية، واحتجازهم في مراكز نظامية مشددة"، وأكد "استعداد الحكومة والقوات الأمنية لهذه الأعداد، لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، وإنما حتى على مستوى العالم".

وتوقع مجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن يصل العراق أكثر من 7 آلاف من معتقلي التنظيم، لافتا إلى أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي سيعمل على التوثيق، وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقا، على حد وصف البيان.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم الدولة من شمال شرقي سوريا إلى العراق.

وفي اليوم نفسه، أطلع براد كوبر قائد "سنتكوم" هاتفيا الرئيس السوري أحمد الشرع على خطة لنقل 7 آلاف معتقل من التنظيم إلى العراق.