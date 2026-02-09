مسؤول إيراني يزور مسقط قريبا والبرلمان يناقش المفاوضات مع واشنطن

بدأ البرلمان الإيراني اليوم الاثنين جلسة غير علنية بحضور وزير الخارجية عباس عراقجي لبحث مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وفق ما أعلنه عضو بهيئة رئاسة البرلمان، في حين يزور مسؤول إيراني رفيع المستوى سلطنة عمان قريبا لإجراء "محادثات مهمة"، حسب ما نقلته وكالة إيسنا.

وأشار عضو بهيئة رئاسة البرلمان الإيراني إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية يشارك في الاجتماع غير العلني للبرلمان المنعقد حاليا.

من جانبه، وصف رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي بداية المفاوضات مع الولايات المتحدة بأنها جيدة.

وأعرب خرازي عن أمله في أن يواصل المسار التفاوضي تقدمه خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن على واشنطن "أن تدرك أن المسارات السابقة لم تؤدِّ إلى نتيجة، وأن أي تفاهم جديد يتطلب تغييرا في نهجها".

ويأتي هذا بعد اللقاء الذي جمع الوفدين الإيراني والأمريكي في مسقط يوم الجمعة بوساطة عمانية، وقاده من الجانب الأمريكي مبعوثا الرئيس دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في حين ترأس وزير خارجية إيران عباس عراقجي وفد بلاده.

وأمس الأحد، شدد عراقجي -في كلمة أمام المؤتمر الوطني للسياسة الخارجية- على تمسك بلاده بحقها في تخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن إيران "لن تتراجع عن هذا الحق حتى لو أدى ذلك إلى حرب"، وأن الدبلوماسية تظل المسار الوحيد لتسوية الملفات العالقة.

وفي تصريحات للصحفيين عقب المؤتمر، قال عراقجي إن "مفاوضات الجمعة في مسقط اقتصرت فقط على الملف النووي"، وأضاف "إذا تقرر استمرار المفاوضات، فسيكون الأمر على هذا النحو أيضا"، موضحا "أن نتائج المفاوضات قيد الدراسة حاليا، والتوجه العام لدى البلدين هو مواصلة المفاوضات، ونحن بانتظار اتخاذ القرار في العواصم".

وحول موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات، قال عراقجي "سيتم تحديد المكان والزمان في المشاورات القادمة، وقد يكون في موقع آخر، لكن شكل المفاوضات سيبقى غير مباشر".

كما أكد عراقجي -في وقت سابق- أن الحشود العسكرية الأمريكية "لا تخيف إيران"، مشيرا إلى أن بلاده "أمة دبلوماسية وأمة حرب في الوقت نفسه"، في وقت تصرّ إيران فيه على أن تقتصر المحادثات على برنامجها النووي، رافضة توسيعها لتشمل قدراتها الصاروخية أو سياساتها الإقليمية.

وكان الرئيس ترمب قد وصف محادثات مسقط بأنها "جيدة جدا"، ملمحا إلى إمكانية عقد جولة ثانية مطلع الأسبوع المقبل، في أول تواصل مباشر بين الجانبين منذ الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية خلال الهجوم الإسرائيلي في يونيو/حزيران الماضي.