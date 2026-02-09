لماذا قطعت القناة الرسمية الإيرانية بث كلمة بزشكيان؟

نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو يظهر قيام القناة الإخبارية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بقطع البث عن مؤتمر لافتتاح المشاريع بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وذلك بعد دقائق من انتقاد الأخير للقناة الإخبارية.

ويُظهر الفيديو انتقاد بزشكيان للقناة الإخبارية قائلا إن "القناة ليست مهمة، لا تبث المؤتمر، هذا ليس مهما. نحن نقوم بحلّ قضايانا، وأنت لا تكترث. القناة الإخبارية، بدلا من أن تقول كلاما غير صحيح، يجب أن تبث هذا الحديث ليعرف الناس أنهم يساعدوننا".

ويأتي هذا الرد بعد تنبيه وجهه مدير المؤتمر بضرورة مراعاة الوقت، حيث قال "نرجو منكم التكرم بالانتباه إلى إدارة الوقت، إذ إن القناة الإخبارية الثانية تبث المؤتمر، وهناك مدة زمنية محددة يجب الالتزام بها".

يُذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مؤسسة رسمية تتبع مباشرة للمرشد الأعلى، وقد شهدت في مراحل مختلفة توترات وخلافات مع رؤساء ينتمون إلى التيار الإصلاحي أو المعتدل، على خلفية طريقة التغطية الإعلامية والسياسات التحريرية، وهو ما يثير جدلا متكررا حول دور الإعلام الرسمي وحدود استقلاليته في التعاطي مع السلطة التنفيذية.