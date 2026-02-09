لبنان يعتزم التحرّك أمميا لمتابعة اختطاف قيادي بالجماعة الإسلامية

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الاثنين، اختطاف الجيش الإسرائيلي للقيادي بالجماعة الإسلامية عطوي عطوي من منزله "اعتداء فاضحا على سيادة البلاد"، وكلّف وزير الخارجية بالتحرك الفوري لمتابعة هذه القضية مع الأمم المتحدة.

وقال سلام، في بيان نشره على منصة "إكس"، إنه يدين بـ"أشدّ العبارات قيام إسرائيل باختطاف المواطن اللبناني عطوي عطوي، من منزله في الهبارية جنوب لبنان، إثر توغّل قوات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية".

وعد سلام ذلك "اعتداء فاضحا على سيادة لبنان، وخرقا لإعلان وقف الأعمال العدائية وانتهاكا للقانون الدولي".

كما أعلن تكليف وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بالتحرّك الفوري ومتابعة هذه القضية مع الأمم المتحدة.

وجدد سلام المطالبة بتحرير جميع الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية في أقرب وقت.

من جانبه، طالب حزب الله الدولة اللبنانية باتخاذ إجراءات رادعة وعدم الاكتفاء بأقوال "لا تمنع العدو من التمادي باعتدائه".

وكانت الجماعة الإسلامية في لبنان قالت، في بيان اليوم، إن القوات الإسرائيلية اقتادت عطوي إلى جهة مجهولة بعد ترويع أهله والاعتداء عليهم بالضرب، وحمّلت إسرائيل مسؤولية أي أذى يلحق به.

وأقر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ العملية، قائلا إن قواته داهمت منطقة "جبل روس" جنوبي لبنان، واعتقلت في عملية ليلية عنصرا بارزا في تنظيم الجماعة الإسلامية.

وأفاد في بيان بأن العملية تأتي في ضوء ورود مؤشرات استخبارية جمعت على مدار الأسابيع الأخيرة، وأنه نقل للتحقيق داخل إسرائيل.

قتلى في غارة

من جهة أخرى، قُتل 4 لبنانيين، بينهم طفل، اليوم الاثنين، في غارة جوية وإطلاق نار من جانب إسرائيليين جنوبي البلاد، في خرق جديد لوقف إطلاق النار الساري منذ عام 2024.

فقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان مقتل مواطن في بلدة عيتا الشعب قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، نتيجة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي.

بدورها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الضحية (لم تذكر اسمه) تعرّض لقنص من قبل أحد الجنود الإسرائيليين خلال وجوده قرب مقر بلدية عيتا الشعب.

وأشارت الوكالة إلى أن شخصين آخرين تعرضا لاستهداف بالقنابل الصوتية من مسيرة إسرائيلية خلال تواجدهما في جبانة عيتا الشعب، دون الإفادة بوقوع إصابات.

وخلال ساعات الظهر، قُتل 3 لبنانيين بينهم طفل، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة يانوح بقضاء صور جنوبي البلاد.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة يانوح بقضاء صور أدّت إلى استشهاد 3 مواطنين، من بينهم طفل عمره 3 سنوات".

وتخرق إسرائيل يوميا اتفاق وقف إطلاق النار، الساري مع حزب الله منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

كما تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.