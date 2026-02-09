قتلى بغارات روسية ليلية على أوكرانيا

قتل 3 أشخاص جراء غارات جوية روسية الليلة الماضية على منطقتي خاركيف شرقي أوكرانيا، وأوديسا في جنوب البلاد.

وقالت دائرة الطوارئ الوطنية الأوكرانية عبر تطبيق تليغرام: "شن العدوّ هجوما جويا بمسيرات على مناطق سكنية في مدينة بوغودوخيف بمنطقة خاركيف الليلة الماضية"، مشيرة إلى سحب جثتي امرأة وطفل عمره 10 سنوات.

ولفتت الدائرة إلى أن القصف الجوي أسفر أيضا عن ثلاثة جرحى وتدمير مبنى سكني كليا.

وفي أوديسا، قُتل رجل عمره 35 عاما بهجوم ليلي شنته طائرات مسيرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع، مما أسفر أيضا عن إصابة شخصين آخرين، وفق رئيس الإدارة العسكرية في المدينة سيرغي ليساك. كما أفاد بتضرر 21 شقة في مبان سكنية.

وأمس الأحد أسفرت غارة جوية روسية على منطقة سكنية في شرق أوكرانيا عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وأدت الهجمة على مدينة كراماتورسك في منطقة دونيتسك الأوكرانية إلى نشوب حريق في مبنى سكني مكون من تسعة طوابق، وفقا لخدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا.

كما ضربت روسيا البنية التحتية للطاقة في منطقة بولتافا الأوكرانية مساء السبت ويوم الأحد، حسبما أفاد سيرهي كوريتسكي، الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الأوكرانية المملوكة للدولة "نافتوغاز".

ودأبت روسيا على ضرب شبكة الكهرباء في أوكرانيا، خاصة في فصل الشتاء، طوال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 4 سنوات. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى إضعاف الإرادة الأوكرانية للمقاومة، وهي إستراتيجية يطلق عليها المسؤولون في كييف "تسليح الشتاء".

وتأتي الهجمات الروسية بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أول أمس أن الولايات المتحدة ترغب في إنهاء الحرب في أوكرانيا التي اندلعت إثر الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022، "بحلول بداية الصيف، في يونيو/حزيران المقبل".

وحسب الرئيس الأوكراني دعت واشنطن وفدين من روسيا وأوكرانيا إلى الولايات المتحدة لإجراء مزيد من المباحثات.

ويأتي الحديث عن هذه المهلة في أعقاب المحادثات التي جرت بوساطة أمريكية في أبوظبي التي لم تسفر عن أي اختراق، حيث يتمسك الطرفان بمطالب متناقضة.

وتضغط روسيا على أوكرانيا للانسحاب من منطقة دونباس، التي لا يزال القتال فيها مكثفا، وهو شرط تقول كييف إنها لن تقبله أبدا.