استشهاد 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على شقة سكنية للنازحين بغزة

استشهد 3 فلسطينيين وأُصيب آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية للنازحين غربي مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء اليوم الاثنين إلى 9 في استهدافات متفرقة على القطاع.

وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن عدد الشهداء بلغ 3 في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع النصر غربي غزة، خارج مناطق انتشار الجيش.

وفي وقت سابق، أصيب صياد فلسطيني برصاص إسرائيلي قبالة سواحل بحر مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وظهر الاثنين، أفادت مصادر طبية للأناضول بمقتل فلسطيني (54 عاما)، برصاص إسرائيلي في محيط مدرسة أبو تمام ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، خارج مناطق انتشار الجيش، حيث وصل جثمانه إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

فيما أوضحت المصادر أن المزارع خالد بركة قُتل برصاص إسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، خارج مناطق انتشار الجيش.

وصباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي قتل 4 فلسطينيين في مدينة رفح جنوبي القطاع، والتي يحتلها بموجب اتفاق وقف النار.

وقال الجيش في بيان، إن قواته "رصدت 4 مسلحين خرجوا من فتحة (نفق) ضمن مسار تحت الأرض في شرق رفح".

وادعى أن الفلسطينيين أطلقوا النار باتجاه قوات لواء 7 "فقامت القوات بالردّ بإطلاق النار وتمت تصفية الأربعة".

وفي الأسابيع الماضية أعلن جيش الاحتلال قتل عشرات الفلسطينيين في رفح، مدعيا رصد خروجهم من أنفاق.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى استشهاد 581 فلسطينيا وإصابة 1553، بحسب وزارة الصحة الاثنين.

كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودمارا طال 90% من البنى التحتية، مع تكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.