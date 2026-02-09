الجيش الإسرائيلي: قضينا على 4 مسلحين خرجوا من نفق شرق رفح وأطلقوا النار على قواتنا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين أن قواته قتلت من سماهم 4 مسلحين فلسطينيين، قال إنهم خرجوا من نفق شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، في ظل مواصلة قواته خروقاتها وقف إطلاق النار بقصفها مناطق متفرقة من القطاع.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "المسلحين اطلقوا النار باتجاه قوات لواء 7″، معتبرا ذلك "خرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار"، قائلا إن قواته في القيادة الجنوبية "منتشرة في المنطقة وفقاً للاتفاق وستواصل العمل لإزالة أي تهديد"، حسب زعمه.

ويأتي هذا في حين أفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء اليوم باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في حي الزيتون شمالي مدينة غزة، في ظل قصف مدفعي عنيف استهدف المنطقة.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق واسعة في غرب بيت لاهيا شمال القطاع، في حين أطلقت الزوارق الحربية النار في بحر خان يونس جنوباً.

وشهدت رفح غارات جوية، بينما أطلقت طائرات مروحية ونيران آليات الجيش الإسرائيلي باتجاه مناطق شرقي خان يونس، مستهدفة خزان مياه، وهو ما يزيد من تفاقم أزمة المياه في القطاع.

وكان جيش الاحتلال قد شن فجر أمس الأحد سلسلة غارات جوية وقصفاً مدفعياً على مناطق مختلفة من القطاع، خصوصاً المناطق التي ينتشر فيها، ما أدى إلى استشهاد شخصين وتصاعد حدة الأزمة الإنسانية. كما أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد فلسطينيين آخرين بنيران الاحتلال خارج مناطق انتشاره في بيت لاهيا ودير البلح منذ ساعات الصباح.

وتواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في أنحاء غزة رغم الاتفاقات المعلنة، وسط تحذيرات من تدهور إضافي في الأوضاع المعيشية والبنية التحتية، خاصة مع استهداف مرافق حيوية مثل خزانات المياه.

وشن الاحتلال حرب إبادة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، مما أسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

وبعد حرب الإبادة جاء توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بدأ سريانه في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، غير أنه منذ سريان الاتفاق، ارتكب جيش الاحتلال مئات الخروقات، مما أسفر عن استشهاد نحو 580 فلسطينيا وإصابة ما يقرب من 1550 آخرين.