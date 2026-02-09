إسرائيل تختطف مسؤولا بارزا بالجماعة الإسلامية في لبنان

أعلنت الجماعة الإسلامية في لبنان أن قوة إسرائيلية تسللت فجر اليوم الاثنين إلى بلدة الهبارية بجنوب لبنان وخطفت أحد مسؤولي الجماعة.

وقالت الجماعة في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسللت تحت جناح الظلام فجرا إلى البلدة الواقعة في قضاء حاصبيا، واختطفت مسؤول الجماعة في منطقة حاصبيا ومرجعيون، عطوي عطوي من منزله واقتادته إلى جهة مجهولة بعد ترويع أهله والاعتداء عليهم بالضرب.

وحمّلت الجماعة قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أي أذى يلحق بمسؤولها المختطف، مؤكدة أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الخروقات اليومية والاعتداء الهمجية الإسرائيلية على لبنان.

وقالت الجماعة في بيانها إن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تأتي في سياق مساعي الاحتلال لإرهاب أهالي المنطقة بغية دفعهم إلى ترك قراهم وأرضهم.

وطالبت الجماعة الدولة اللبنانية بالضغط على الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية والعمل على إطلاق سراح مسؤولها الذي اختطفته إسرائيل، وباقي الأسرى اللبنانيين لدى الاحتلال.

بيان إسرائيلي

وفي إقرار بمسؤوليته عن خطف المسؤول في الجماعة الإسلامية، قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه اعتقل عنصرا بارزا في تنظيم الجماعة الإسلامية في منطقة جبل روس بجنوب لبنان.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي كبير.

وكان يُفترص أن ينهي الاتفاق عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024 خلّفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب، استولت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.