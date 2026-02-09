البحرية الأمريكية تحذر السفن بمضيق هرمز

نصحت الإدارة البحرية الأمريكية السفن التي تحمل العلم الأمريكي بالبقاء بعيدا عن المياه الإقليمية الإيرانية، مشيرة إلى أن طهران حاولت إجبار سفن تجارية على دخول مياهها الإقليمية.

وأوضحت البحرية الأمريكية أن السفن التي تعبر مضيق هرمز وخليج عمان كانت عرضة لخطر التوقيف أو المصادرة من إيران.

وكشفت أن طهران حاولت إجبار سفن تجارية على دخول مياهها الإقليمية وأحدثها في 3 فبراير،

ونصحت السفن التي تحمل العلم الأمريكي بالبقاء بعيدا عن المياه الإقليمية الإيرانية، مؤكدة عليها رفض الأوامر الإيرانية ما لم يعرض ذلك أمنها للخطر.

وأشارت البحرية الأمريكية إلى أنها تقيم للوضع الأمني البحري في المنطقة لحماية حرية الملاحة والسفن الأمريكية.

والجمعة، استضافت العاصمة العمانية مسقط جولة مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط حشد عسكري أمريكي في المنطقة ضد طهران.

وترى طهران أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل العسكري وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من أراضيها خارج البلاد.

وفي ذات السياق، قالت البحرية الأمريكية إن خطر الهجمات على السفن لا يزال قائما في خليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي رغم انخفاض مستوى التهديد بشكل عام، وطلبت من السفن الحاملة للعلم الأمريكي تنسيق رحلاتها مع القيادة الوسطى الأمريكية.

وأكدت أن القيادة الوسطى تعمل على مدار الساعة ولديها أحدث المعلومات حول التهديدات الأمنية البحرية.