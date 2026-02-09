شهيد برصاص الاحتلال في مدينة غزة وسط قصف مدفعي عنيف

أفادت مصادر في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، اليوم الاثنين، باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في حي الزيتون بمدينة غزة شمالي القطاع، الذي شهد أيضا قصفا مدفعيا عنيفا.

من ناحية أخرى، يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لقطاع غزة، إذ استهدف قصف مدفعي عنيف المناطق الغربية لمدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بينما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكر مراسل الجزيرة أن قصفا مدفعيا وغارات إسرائيلية استهدفت مناطق انتشار الاحتلال شرقي مدينتي خان يونس وغزة.

وأضاف المراسل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف في مناطق انتشاره بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وتوغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط شارع صيام والمثلث في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وشهد الحي قصفا مدفعيا إسرائيليا.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار عشوائيا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة في أجواء جنوبي القطاع.

وكانت مصادر طبية أفادت أمس الأحد بأن نيران الاحتلال قتلت 3 فلسطينيين، بينهم طفل في حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.

وشن الاحتلال حرب إبادة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، مما أسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

وتوقفت حرب الإبادة عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بدأ سريانه في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، غير أنه منذ سريان الاتفاق، ارتكب جيش الاحتلال مئات الخروقات، مما أسفر عن استشهاد نحو 580 فلسطينيا وإصابة ما يقرب من 1550 آخرين.