شهادات مؤثرة لأطباء غزة بعد عرض فيلم "الطبيب الأخير" بمنتدى الجزيرة

في جلسة نقاشية مفعمة بالشهادات الحية المؤثرة، استضاف منتدى الجزيرة الـ17 نخبة من الأطباء الذين عايشوا أهوال الحرب في غزة، وذلك في أعقاب عرض فيلم "الطبيب الأخير".

وبكلمات تختزل ملاحم الصمود الأسطوري للمنظومة الصحية، حذر المشاركون من مخططات استعمارية خبيثة تهدف إلى تفتيت السيادة الفلسطينية على القطاع الطبي وسلب مؤسساته القدرة على الاستمرار.

ويستعرض فيلم "الطبيب الأخير" -الذي انتجته الجزيرة ومتاح داخل منصة الجزيرة 360– الذي يوثق رحلة مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة الطبيب حسام أبو صفية وطاقمه الطبي خلال خدمتهم للمصابين والمرضى قبل أن تعتقله قوات الاحتلال الاسرائيلي في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقال الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة، مدير برنامج طب النزاعات في معهد الصحة العالمية بالجامعة الأمريكية في بيروت، إن ما يحدث للقطاع الصحي في غزة هو "حدث فريد في تاريخ البشرية".

وأضاف أبو ستة أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتعامل مع المستشفيات كأهداف جانبية، بل جعلها "جزءا أساسيا ومركزيا في تعريفه لأرض المعركة".

وتابع أن استهداف الكوادر الطبية بالقتل والاعتقال ليس مجرد انتقام، بل هو جزء من "مشروع إبادة وتطهير عرقي" يهدف إلى جعل غزة مكانا غير قابل للحياة.

وحذر الطبيب الفلسطيني من مخطط "تفتيت وتذويب" القطاع الصحي الفلسطيني، عبر استبدال وزارة الصحة بمنظمات دولية، وهو ما اعتبره "تعميقا للمرحلة الكولونيالية" وسلبا لواحد من أهم معاقل القرار الفلسطيني المستقل في إدارة حياة المواطنين.

جيش ملائكي

أما الطبيب المغربي يوسف بوعبد الله، فقد نقل جانبا إنسانيا مؤثرا عن تجربته في شمال غزة، واصفا الطواقم الطبية هناك بـ"الجيش الملائكي" الذي يعمل في تناسق مذهل رغم انعدام الإمكانيات.

وتحدث بوعبد الله بتأثر شديد عن العلاقة الطيبة التي جمعته بزميله الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية، والذي وصفه بالنموذج الذي كان "يصبّر الصبر ذاته"، مشيرا إلى أن تضحياته الشخصية وفقدانه لابنه إبراهيم لم يثنياه عن أداء رسالته، بل جعلاه أيقونة لجيل من الأطباء الذين "خذلهم العالم كله ولكنهم لم يخذلوا شعبهم".

الأطباء هم الشهود الوحيدون

من جانبه، شدد الطبيب البريطاني غرايم غرووم -الذي تطوع في مستشفيات قطاع غزة منذ عام 2009- على أن التوثيق الطبي بات ضرورة قصوى، لأن الأطباء أصبحوا "الشهود الوحيدين" بعد منع الصحافة الدولية واستهداف الصحافة الفلسطينية.

إعلان

ولم يخف غرووم صدمته من موقف الديمقراطيات الغربية، متسائلا بمرارة عن سبب تسامح الممكلة المتحدة وأوروبا بدعم هذا "الشر الوحشي"، وفق تعبيره.

ولفت الانتباه إلى "تزييف الوعي" في الغرب، حيث تُقمع مظاهرات التضامن وتُوصف بـ"مسيرات الكراهية"، في حين أنها حراك إنساني سلمي يرفض الظلم، مستذكرا بأسًى زملاءه الذين استشهدوا في الأسر كالدكتور أدم بوش الذي عمل طبيبا جراحا في غزة قبل أن تعتقله قوات الاحتلال الإسرائيلي ثم يتوفى داخل الاحتجاز في أبريل/نيسان 2024، أو الذين لا يزالون يواجهون مصيرا مجهولا كالدكتور أبو صفية وآخرين كثيرين.

التوثيق كأداة للعدالة

وفي سياق المعركة القانونية، اعتبر مخرج فيلم "الطبيب الأخير" إبراهيم صابر أن العمل الوثائقي في غزة تجاوز كونه فنا ليصبح "وثيقة إدانة"، مشيرا إلى أن فيلمه حول "مستشفى الشفاء" قد اعتُمد كدليل في المحكمة الجنائية الدولية.

وتحدث صابر عن التحديات النفسية واللوجستية التي واجهت الفريق لتصوير "الصمود الأسطوري" لأطباء شمال غزة، خاصة الدكتور حسام أبو صفية، الذي رفض مغادرة مستشفى كمال عدوان رغم امتلاكه جنسية أخرى، مؤمنا بأن بقاءه هو الضمانة الوحيدة لعدم إفراغ الشمال من سكانه.

واختُتمت الندوة بالإشارة إلى "فوج العنقاء"، وهم خريجو كلية الطب في غزة الذين أقسموا يمين المهنة فوق أنقاض مستشفى الشفاء بمدينة غزة في يناير/كانون الثاني الماضي، في رسالة واضحة بأن استهداف المنظومة الصحية لن يكسر إرادة البناء، وأن الطبيب في غزة ليس مجرد معالج، بل هو حارس الوجود الفلسطيني في وجه الإبادة.

ففي 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، شاهد العالم كله أبو صفية يتحرك وحيدا بمعطفه الأبيض في أحد الشوارع المجاورة للمستشفى متجها إلى قوات الاحتلال التي طالبته بتسليم نفسه، قبل أن تبدأ تدمير المكان بشكل كامل.

ولا يزال أبو صفية رهن الاعتقال الذي جددته محكمة إسرائيلية في 25 مارس/آذار عام 2025 لمدة 6 أشهر بوصفه "مقاتلا غير شرعي" رغم الانتقادات الدولية الكبيرة لما يتعرض له أبو صفية من تنكيل وصل حد التجويع والتعذيب الجسدي، حسب ما أكدته محاميته.

ووفق من تم اعتقالهم من طاقم المستشفى، فقد طالب حسام أبو صفية قوات الاحتلال بالإفراج عن كافة زملائه، وقال إنه لن يخرج وواحد منهم رهن الاعتقال. وقد تم إطلاق سراحهم جميعا باستثنائه هو.

وفي الذكرى السنوية الأولى لاعتقال أبو صفية، نُظمت حملات ووقفات في لندن وعواصم أوروبية عدة، رفعت صور الطبيب الفلسطيني وشعارات تطالب بإطلاق سراحه وجميع العاملين الصحيين المحتجزين، إلى جانب إدانة استهداف الاحتلال الرعاية الصحية في القطاع بقتله الأطباء والمسعفين وقصفه المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف.