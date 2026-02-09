شعث: نترقب اجتماع "مجلس السلام" لتأكيد تعهدات تمويل إعمار غزة

قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة علي شعث اليوم الاثنين، إن اللجنة تترقب اجتماع "مجلس السلام" بعد 10 أيام لتأكيد تعهدات تلقتها بتمويل عمليات الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.

وعقب تفقده الجانب المصري من معبر رفح البري، قال شعث لقناة القاهرة الإخبارية "نعمل على خطة مناسبة للإغاثة وإدخال المواد الصحية والتعليمية إلى قطاع غزة".

وأضاف شعث "عقدنا اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية لبحث دعم قطاع غزة، وتلقينا تعهدات بالتمويل اللازم للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار".

وأوضح رئيس إدارة القطاع أن اجتماع مجلس السلام سيكون برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم 19 فبراير/شباط في واشنطن لتأكيد التعهدات اللازمة للتمويل والإغاثة".

وأشار شعث إلى أن زيارته تهدف إلى تفقد الجانب المصري من معبر رفح والاطلاع على الإجراءات اللوجستية لتسهيل عبور الفلسطينيين"، وأشاد بالجهود الي تبذلها مصر لإدخال المساعدات إلى القطاع بكميات كبيرة، وبالإجراءات اللوجستية التي تنفذها بمعبر رفح لتسهيل دخول وخروج الفلسطينيين.

وقال شعث إن "الشعب الفلسطيني ممتن للقيادة المصرية لعملها الدؤوب على منع تهجير الفلسطينيين"، وثمّن "الدور المصري لدعم حق عودة الفلسطينيين من مصر ومن كل مكان إلى قطاع غزة".

وأعادت إسرائيل يوم الثاني من فبراير/شباط، بشكل محدود وبقيود مشددة للغاية، فتح الجانب الفلسطيني من المعبر الذي تحتله منذ مايو/أيار 2024، أمام مرور الأشخاص في الاتجاهين.

وتمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهرة إلى غزة. كما ترتكب يوميا اعتداءات أدت إلى مقتل 581 فلسطينيا وإصابة 1553، معظمهم أطفال ونساء، خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، تداعيات كارثية جراء حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل على القطاع منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقتلت إسرائيل أكثر من 72 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد عن 171 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، ودمرت 90% من البنية التحتية المدنية. وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار.

وتُعد "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" -التي يرأسها علي شعث- هيئة غير سياسية مسؤولة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية اليومية في القطاع، وتتألف من 11 شخصية فلسطينية، إضافة إلى رئيسها.

وهذه اللجنة واحدة من 4 هياكل تتضمنها المرحلة الانتقالية بغزة، إضافة إلى "مجلس السلام"، و"مجلس غزة التنفيذي"، و"قوة الاستقرار الدولية"، بحسب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.