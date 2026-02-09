سوريا تشارك في اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بالرياض

وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، مساء أمس الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في أعمال اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية المرتقب اليوم الاثنين.

وكان في استقبال الوفد السوري نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي.

وتأتي هذه المشاركة بعد أن انضمت سوريا رسميا نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014.

ووفق مراقبين، تعد زيارة الشيباني إلى الرياض خطوة بارزة في سياق تعزيز مشاركة دمشق في التحالف الدولي، بعد سنوات من الغياب عن الاجتماعات والعمليات التي قادتها الولايات المتحدة ضد التنظيم في المنطقة.

وتأسس التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة، ويضم عشرات الدول التي نفذت عمليات عسكرية في كل من العراق وسوريا للحد من نفوذ التنظيم.

ولم تشارك حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد في هذه العمليات منذ البداية، لكن الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع -التي تولت السلطة بعد دخول فصائل الثوار دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024- أعلنت رسميا انضمامها إلى التحالف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في خطوة تعكس رغبتها في توسيع دورها على المستوى الدولي.