سفاح مسجدَي كرايست تشيرش يستأنف الحكم بدعوى عدم السلامة العقلية

دفع سفاح مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا، اليوم الاثنين، بعدم سلامته العقلية والذهنية وقت إقراره بالذنب في الهجوم الدموي الذي نفذه بحق مسلمين عام 2019، مما أسفر عن مقتل 51 منهم خلال صلاة الجمعة وإصابة عشرات آخرين.

وقال برينتون تارانت (35 عاما) إنه "لم يكن عقلانيا" عندما أقرّ بذنبه، وذلك في إطار سعيه لإلغاء إدانته أمام محكمة نيوزيلندية وإلغاء الحكم الصادر بحقه بالسجن مدى الحياة مع عدم إمكانية الحصول على إطلاق سراح مشروط.

ومثُل منفذ الهجوم الدموي، الذي وصف بأنه الأعنف في تاريخ البلاد، أمام محكمة في ويلنغتون عبر تقنية الفيديو من داخل محبسه شديد الحراسة.

وأطلق تارانت، وهو مواطن أسترالي، النار على مسجدين في كرايست تشيرش في مارس/آذار 2019 خلال صلاة الجمعة، وبث عمليات القتل مباشرة على فيسبوك بواسطة كاميرا مثبتة على رأسه وتنقل خلاله بين المسجدين.

وأنكر تارانت في البداية جميع التهم وكان يستعد للمثول أمام المحكمة بعد الهجوم، لكنه أقر بالذنب بعد عام واحد في 51 تهمة بالقتل، و40 تهمة بالشروع في القتل، وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي.

ونقلت تقارير إخبارية نيوزيلندية عن تارانت قوله -اليوم الاثنين- للمحكمة إن ظروف السجن القاسية أدت إلى تدهور صحته العقلية في أثناء انتظار المحاكمة، وإنه في الأساس غير مؤهل للاعتراف بالذنب.

وقال تارانت "لم أكن في حالة ذهنية أو صحية تسمح لي باتخاذ قرارات مدروسة في ذلك الوقت".

وأضاف "أعتقد أن السؤال هو هل كنت أعرف حقا ما أريد فعله أو ما هو التصرف الأمثل؟ لا، لم أكن أعرف في الواقع… كنت أتخذ قرارات، لكنها لم تكن قرارات طوعية، ولم تكن قرارات عقلانية بسبب ظروف السجن".

وأظهرت وثيقة قضائية أن محكمة الاستئناف ستتحقق مما إذا كان تارانت غير قادر على اتخاذ قرارات عقلانية عندما أقر بذنبه "نتيجة لظروف سجنه، التي يقول إنها كانت تنطوي على تعذيب وغير إنسانية".

إعلان

ويقضي تارانت عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، وهي المرة الأولى التي تفرض فيها محكمة نيوزيلندية عقوبة تقضي بسجن شخص مدى الحياة.

ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستئناف 5 أيام، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الجمعة.

وإذا رفضت محكمة الاستئناف طلب إلغاء الإقرار بالذنب، فستعقد جلسة في وقت لاحق من العام للنظر في الاستئناف على عقوبته. وإذا جرى قبول الاستئناف، فستتم إعادة القضية إلى المحكمة العليا، لكي يمثل أمامها تارانت لمحاكمته على التهم الموجهة إليه.