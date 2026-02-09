جنوب أفريقيا تعلن انسحابها من بعثة الأمم المتحدة في الكونغو نهاية 2026

أعلنت جنوب أفريقيا أن قواتها ستنسحب من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) بحلول نهاية عام 2026، بعد نحو 27 عاما من المشاركة في هذه البعثة. وقالت في بيان إن الرئيس سيريل رامافوزا أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اتصال هاتفي أن قرار الانسحاب يأتي في إطار "الحاجة إلى إعادة تنظيم موارد قوات الدفاع الوطني" وتوجيهها نحو أولويات داخلية.

وتعد جنوب أفريقيا من بين أكبر عشرة مساهمين في قوات "مونوسكو"، إذ تنشر أكثر من 700 جندي ضمن مهام حفظ السلام. وأكد البيان أن بريتوريا ستعمل مع الأمم المتحدة لوضع خطة انسحاب مفصلة تشمل الجداول الزمنية والترتيبات الأساسية.

ورغم الانسحاب، شددت جنوب أفريقيا على أنها ستواصل دعم جهود السلام عبر الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (سادك)، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، مؤكدة الحفاظ على علاقاتها الوثيقة مع الكونغو.

من جانبها، أعربت بعثة "مونوسكو" عن امتنانها لحكومة وشعب جنوب أفريقيا على التزامهم الطويل بحفظ السلام، وأشادت بتضحيات الجنود الذين قضوا أثناء أداء مهامهم، مؤكدة رغبتها في مواصلة التعاون مع بريتوريا في مجالات تبادل الخبرات وتعزيز الاستقرار.

سياق ميداني متوتر

ويأتي القرار في وقت يشهد فيه شرق الكونغو تصاعدا في النزاع مع حركة "إم 23" المتمردة، التي تسيطر منذ عام 2025 على مناطق واسعة بينها مدينتا غوما وبوكافو. وتتهم الحكومة الكونغولية والأمم المتحدة رواندا بدعم الحركة، وهو ما تنفيه كيغالي.

ووقّعت الحكومة الكونغولية وتحالف "إم 23" في قطر الأسبوع الماضي اتفاقا لمراقبة وقف إطلاق النار، بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي وشركاء دوليين، ضمن عملية سلام بوساطة قطرية تهدف لإنهاء الصراع في شرق البلاد.