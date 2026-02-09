ترمب يهنئ رئيسة وزراء اليابان بـ"الفوز الساحق" ويشيد بقيادتها

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بفوز ائتلافها في الانتخابات البرلمانية، واصفا النتيجة بـ"الفوز الساحق والتاريخي"، ومشيدا بقيادتها.

وقال ترمب -في منشور على منصته "تروث سوشيال"- إن فوز تاكايتشي وائتلافها في انتخابات اليوم المهمة للغاية يعكس ثقة واسعة من الشعب، واصفا إياها بأنها زعيمة تحظى باحترام كبير وشعبية واسعة.

وأضاف "كان لي شرف تأييدك أنت وائتلافك، وأتمنى لكم كل التوفيق في تمرير برنامجكم المحافظ القائم على السلام من خلال القوة".

وحققت تاكايتشي -وهي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان– فوزا كاسحا في الانتخابات التي أُجريت الأحد.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بـ288 مقعدا من أصل 465 هي مجمل مقاعد مجلس النواب، مما يضمن له الأغلبية البرلمانية، خاصة مع حليفه حزب "الابتكار الياباني" الذي حصد 20 مقعدا إضافيا.

ويمنح هذا الفوز رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تفويضا سياسيا واسعا للمضي قدما في تنفيذ أجندتها الاقتصادية والدفاعية، التي تتضمن مراجعة إستراتيجية الأمن القومي، وزيادة الإنفاق العسكري إلى نحو 60 مليار دولار سنويا، إلى جانب حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة تصل قيمتها إلى 135 مليار دولار.

وأشار ترمب إلى أنه أعلن تأييده لتاكايتشي يوم الجمعة، معتبرا أن قرارها الجريء والحكيم بالدعوة إلى انتخابات مبكرة أثبت نجاحه الباهر.

وكانت رئيسة الوزراء أعلنت -في 19 يناير/كانون الثاني الماضي- حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، مستفيدة من معدلات تأييد مرتفعة قاربت 70%.