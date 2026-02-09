ترمب يسعى لعرقلة استعادة المفصولين وظائفهم

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تقييد الإجراءات القانونية التي تمكن المفصولين من استعادة وظائفهم، وفق خطة حكومية صدرت الاثنين.

وتقضي الخطة بتقييد حقوق الموظفين المفصولين في الاستئناف على قرار الفصل أمام لجنة مستقلة.

وأظهرت الخطة أن مكتب إدارة شؤون الموظفين -وهو إدارة الموارد البشرية التابعة للحكومة الاتحادية- اقترح إنهاء حق الموظفين الاتحاديين المفصولين في الاستئناف على فصلهم أمام "مجلس حماية نظم الجدارة" المستقل. وبدلا من ذلك، سيتعين عليهم الاستئناف أمام مكتب إدارة شؤون الموظفين التابع إداريا لترمب.

وسيعزز تنفيذُ الخطة جهودَ ترمب السابقة لتقليص حجم الحكومة الاتحادية.

ويتولى "مجلس حماية نظم الجدارة" الوساطة في النزاعات بين الموظفين الاتحاديين وجهة العمل. وشهد المجلس ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا الجديدة بعد تولي ترمب منصبه لولاية ثانية.

وأظهرت سجلات حكومية أن عدد قضايا المجلس قفز 266% منذ أول أكتوبر/تشرين الأول 2024 وحتى 30 سبتمبر/أيلول 2025، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام ‌السابق.

وقال مدير مكتب إدارة شؤون الموظفين سكوت كوبر -في أواخر العام الماضي- إن إدارة ‌ترمب أنهت وظائف 317 ألف موظف اتحادي في 2025.

وأضاف كوبر لرويترز، أن جزءا ‌صغيرا فقط ممن غادروا تعرضوا للفصل، بينما اختارت الغالبية قبول عرض لترك الوظيفة أو المغادرة من تلقاء أنفسهم.

وقالت المتحدثة باسم ‌مكتب إدارة شؤون الموظفين ماكلورين بينوفر إن المكتب سيتعامل بنزاهة وشفافية مع شكاوى الموظفين الاتحاديين المفصولين.

وأوضحت أن الهدف هو منح الموظفين تصحيحا فوريا عند وقوع الأخطاء، مضيفة أن على الوكالات أن تكون قادرة على "إعادة الهيكلة بمسؤولية ونزاهة".