باد باني يشعل السوبر بول ورسالة الوحدة تثير جدلا وغضب ترمب

أشعل النجم البورتوريكي باد باني استراحة مباراة نهائي كرة القدم الأمريكية (سوبر بول)، ليل الأحد/الاثنين، بأداء موسيقي جمع أشهر أغانيه، مما حقق تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مشاركة نجوم كبار، مثل ليدي غاغا وريكي مارتن.

ترمب ينتقد باد

بعد انتهاء الأداء، سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من العرض، واصفا إياه -عبر منصته تروث سوشيال– بأنه "سيئ للغاية، بل من أسوأ العروض على الإطلاق"، مضيفا أن العرض "لا معنى له ويمثل إهانة لعظمة أمريكا، ولا يعكس معاييرنا في النجاح والإبداع والتميز".

وانتقد ترمب لغة العرض وتصميم رقصاته، وقال: "لا أحد يفهم كلمة مما يقوله هذا الرجل"، مضيفا أن الرقص كان "مقززا"، لا سيما للأطفال الصغار الذين يشاهدونه في الولايات المتحدة وحول العالم.

وخلال عرضه، قدم باد باني رسالة موحدة، موسعا معنى عبارة "بارك الله أمريكا" لتشمل جميع دول الأمريكيتين، من تشيلي إلى كندا.

وقال: "حفظ الله أمريكا، سواء كانت تشيلي أو الأرجنتين"، ثم سرد أسماء أكثر من 20 دولة في أمريكا الشمالية والجنوبية، وعرض أعلام عديد منها، بما في ذلك علم الولايات المتحدة وعلم بورتوريكو، الإقليم التابع للولايات المتحدة.

كما عرض رسالة مكتوبة على كرة قدم تقول: "معا نحن أمريكا"، في لمسة رمزية تعكس وحدة الشعوب في القارتين الأمريكية الشمالية والجنوبية.

تفاعل وجدل واسع

وأقيم الحدث الرياضي البارز في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا أمام نحو 75 ألف متفرج، غاب عنهم الرئيس ترمب، في حين شهد العرض تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اختلفت ردود الفعل بين الإعجاب بالرسالة التي حملها باد باني وانتقاد بعض عناصر الأداء.

أشاد عدد من الناشطين بالأداء الموسيقي والرسالة الموحدة، معتبرين أن المزج بين ثقافات أمريكا الشمالية والجنوبية كان "رمزا للتنوع والانفتاح".

وأظهرت التعليقات أن العرض لاقى صدى كبيرا على المنصات، حيث أعرب المستخدمون عن إعجابهم بأسلوب باد باني في دمج الموسيقى مع الرسائل الثقافية والاجتماعية، وتداولوا مقاطع فيديو لأبرز لحظات الأداء، معتبرين أن هذا النوع من العروض يعكس روح العصر ويقرب الاحتفالات الرياضية من جمهور متعدد الثقافات.

وكتب أحد النشطاء: "باد باني جعل كل الأمريكيتين تحتفل معا، هذه رسالة قوية وجميلة".

وأشاد آخرون بالرسالة الإنسانية للعرض، مشيرين إلى شعار "الشيء الوحيد الأقوى من الكراهية هو الحب"، الذي عُرض على الشاشة العملاقة، كما أشاد المتابعون بتنظيم العرض وإنتاجيته العالية، واعتبروه من أمتع وأفضل عروض السوبر بول هذا العام.

في المقابل، انتقد بعض المستخدمين تصميم الرقصات والملابس، واصفين إياها بأنها "مبالغ فيها" و"غير مناسبة للأطفال".

كما أثارت رسالة الوحدة التي قدمها باد باني جدلا واسعا، بين من رأى فيها خطوة إيجابية نحو تعزيز الانتماء المشترك، وبين من اعتبرها تجاوزت حدود الاحتفالات الرياضية التقليدية في الولايات المتحدة.

وانتقد آخرون نسخة السوبر بول لهذا العام، واصفين إياها بأنها "واحدة من أسوأ النسخ، من حيث الحماس والثيم والفايب العام للعرض".