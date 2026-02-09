اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

أعلنت الشركة المشغلة لمحطة كاشيوازاكي-كاريوا النووية اليابانية، أكبر محطة طاقة نووية في العالم، إعادة تشغيلها اليوم الاثنين، بعد توقف مؤقت لمحاولة تشغيلها بسبب عطل بسيط.

وكان عطل في نظام الإنذار الخاص بالمراقبة قد تسبب في تعليق أول عملية إعادة تشغيل منذ كارثة فوكوشيما عام 2011.

وأفادت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) في بيان لها أن المحطة، الواقعة في منطقة نيغاتا، أعادت التشغيل في تمام الساعة الثانية ظهرا (05:00 بتوقيت غرينتش).

وكانت المحطة متوقفة عن العمل منذ أن أوقفت اليابان استخدام الطاقة النووية بعد الزلزال والتسونامي الهائلين اللذين تسببا في انصهار 3 مفاعلات في محطة فوكوشيما النووية.

لكن اليابان تتجه الآن نحو الطاقة الذرية لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت رئيسة الوزراء المحافظة، ساناي تاكايتشي، التي حققت فوزا ساحقا في الانتخابات، دعمها للطاقة النووية لتنشيط الاقتصاد الآسيوي العملاق.

وشرعت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) في تشغيل أحد المفاعلات السبعة في محطة كاشيوازاكي-كاريوا في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها أوقفته في اليوم التالي بعد انطلاق إنذار نظام المراقبة.

وأوضح مسؤولون في الشركة، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن الإنذار رصد تغيرات طفيفة في التيار الكهربائي في أحد الكابلات، رغم أنها كانت ضمن النطاق الآمن.

وقد عدّلت الشركة إعدادات الإنذار بعد التأكد من سلامة تشغيل المفاعل. ووفقا لمسؤولي تيبكو، ستبدأ العمليات التجارية في 18 مارس/آذار المقبل أو بعده، بعد إجراء فحص شامل آخر.

الأكبر

وتعد محطة كاشيوازاكي-كاريوا أكبر محطة طاقة نووية في العالم من حيث القدرة المحتملة، على الرغم من إعادة تشغيل مفاعل واحد فقط من أصل 7.

واستأنف 14 مفاعلا نوويا، معظمها في غرب وجنوب اليابان، العمل منذ إغلاقها عقب كارثة فوكوشيما، وذلك وفقا لقواعد سلامة صارمة، حيث بلغ عدد المفاعلات العاملة منها 13 مفاعلا حتى منتصف يناير/كانون الثاني.

ومحطة كاشيوازاكي-كاريوا أول وحدة تابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) تُعاود العمل منذ عام 2011. كما تُشغّل الشركة أيضا محطة فوكوشيما دايتشي المنكوبة، والتي يجري حاليا تفكيكها.

وقد زُوّد مجمع كاشيوازاكي-كاريوا الضخم بجدار واقٍ من التسونامي بارتفاع 15 مترا إلى جانب أنظمة طاقة احتياطية مرتفعة، وغيرها من التحسينات في مجال السلامة.

السلامة أولا

إلا أن الرأي العام في المنطقة المحيطة بالمحطة منقسم بشدة ويعارض نحو 60% من السكان إعادة تشغيل المحطة، بينما يؤيدها 37%، وذلك وفقا لاستطلاع رأي أجرته محافظة نيغاتا في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأعرب السكان عن مخاوفهم بشأن خطر وقوع حادث خطير، مشيرين إلى فضائح التستر المتكررة، والحوادث الطفيفة، وخطط الإخلاء التي يرونها غير كافية.

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، قدمت 7 مجموعات معارضة لإعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية عريضة موقعة من نحو 40 ألف شخص إلى شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) وهيئة تنظيم الطاقة النووية اليابانية.

وقالت تيبكو في بيان لها اليوم الاثنين "سنواصل إظهار التزامنا بالسلامة كأولوية قصوى في محطة كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية من خلال أفعالنا ونتائجنا".