الصومال والسعودية يوقعان اتفاقية للتعاون العسكري

أعلن الصومال توقيع اتفاقية للتعاون العسكري والدفاعي مع المملكة العربية السعودية، في خطوة تأتي وسط تجاذبات إقليمية حادة وتحول منطقة القرن الأفريقي إلى ساحة للتنافس والنفوذ.

وقالت وزارة الدفاع الصومالية، في بيان عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين، إن وزير الدفاع أحمد معلم الفقي وقع الاتفاقية في الرياض مع نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان.

وأوضح البيان أن الاتفاق يعزز التعاون العسكري والدفاعي في مجالات متعددة "تصب في مصلحة البلدين".

من جانبه، أكد وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان توقيع عدة اتفاقيات وإعلانات نيات على هامش معرض عسكري بالرياض، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول بنود الاتفاق مع مقديشو، الذي يأتي بعد أن ألغى الصومال في يناير/كانون الثاني الماضي كافة اتفاقياته مع دولة الإمارات.

وقالت وزارة الدفاع السعودية، عبر منصة "إكس" الاثنين، إن وزيري دفاع المملكة والصومال "وقّعا مذكرة تفاهم بين وزارتي الدفاع للتعاون في المجال العسكري".

ولم تتوفر تفاصيل أكثر بشأن ما تتضمنه مذكرة التعاون.

وتشكل هذه الاتفاقية الثانية من نوعها بين الصومال ودولة خليجية في الفترة الأخيرة، إذ وقعت مقديشو الشهر الماضي مع قطر اتفاقية "تعاون دفاعي" تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية وتطوير التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الاتفاقية مع قطر "تهدف إلى تعاون دفاعي يقود لتعزيز العلاقات العسكرية وتطوير أطر التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين، ودعم الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

تحولات القرن الأفريقي

ويرى مراقبون أن التقارب الصومالي السعودي الأخير يأتي في سياق إعادة تموضع إقليمي، على خلفية التحركات الإماراتية في القرن الأفريقي، لاسيما بعد اعتراف إسرائيل يإقليم أرض الصومال الانفصالي قبل نحو شهر ونصف، وتعزيز الإمارات علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع الإقليم.

ونقل أكسيوس في تقرير عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل أصبحت أول دولة تعترف رسميا باستقلال أرض الصومال، وهو إنجاز دبلوماسي سهلته أبوظبي، وفقا للموقع.

وتشهد العلاقات بين الرياض وأبوظبي تصدعا علنيا، برز مؤخرا بعد قصف السعودية شحنة أسلحة يشتبه في توجهها من الإمارات إلى اليمن.

ويعد القرن الأفريقي -الذي يضم إثيوبيا والصومال و"أرض الصومال" وجيبوتي وإريتريا، ويجاور السودان- منطقة ذات أهمية إستراتيجية استثنائية، بفضل إشرافه على البحر الأحمر والمحيط الهندي وقربه من مدخل قناة السويس، إحدى أكثر طرق التجارة العالمية ازدحاما.