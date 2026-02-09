السيسي يزور الإمارات لتعزيز "التشاور والتنسيق"

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيتوجه إلى الإمارات اليوم الاثنين، في "زيارة أخوية".

وأفادت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي سيلتقي خلال الزيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "وذلك تأكيدا على حرص الزعيمين على مواصلة ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وتعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وقد زار الرئيس المصري الإمارات في يونيو/حزيران الماضي، وعقد اجتماعا مع رئيسها تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.