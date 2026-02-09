تعتزم السويد تشديد إجراءات الحصول على الجنسية بما يلزم المتقدمين الانتظار 8 سنوات قبل تقديم طلباتهم، إضافة إلى حد أدنى للأجور، وإجراء اختبار لمدى فهمهم للمجتمع السويدي، وفق ما قالت حكومة يمين الوسط، اليوم الاثنين.

وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل للصحفيين إن هذه المتطلبات أكثر صرامة بكثير من الوضع الحالي، لأنه لا توجد حاليا أي شروط (تذكر للحصول على الجنسية).

وأوضح أن المتقدمين للحصول على الجنسية السويدية يشترط أن تصل مدة إقامتهم في البلاد 8 سنوات، بدلا من 5 سنوات، ‌وأن يتجاوز دخلهم الشهري 20 ألف كرونة سويدية (2225 دولارا) واجتياز ‌اختبار اللغة والثقافة.

وأضاف فورسيل: "يبدو من المعقول أن تعرف ما إذا كانت السويد ملكية أم جمهورية، إذا كنت تريد الحصول على الجنسية".

ومن المتوقع ‌أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في السادس من يونيو/حزيران المقبل.

وأكدت الحكومة الأسبوع الماضي أنها ستشدد القواعد المتعلقة بطالبي اللجوء.

وتراهن حكومة ائتلاف الأقلية على أن اتباع نهج أكثر تقييدا للهجرة سيحظى بشعبية لدى الناخبين في الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وشددت الحكومات المتعاقبة سياسات الهجرة منذ عام 2015، عندما قدّم نحو 160 ألف شخص طلبات للجوء في السويد.