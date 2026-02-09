موريشيوس ترحب بتغيير موقف ترمب بشأن أرخبيل تشاغوس

رحبت السلطات في موريشيوس بالموقف الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء ملف أرخبيل تشاغوس، بعد أن كان قد وصف في يناير/كانون الثاني الماضي اتفاق إعادة السيادة على الجزر بين لندن وبور لويس بأنه "حماقة كبرى".

وكان ترمب قال في رسالة نشرها على منصته "تروث سوشيال" الخميس 5 فبراير/ شباط، إنه بات "يدرك أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لواشنطن"، مشددا على القيمة الإستراتيجية لجزيرة دييغو غارسيا التي تحتضن قاعدة عسكرية أمريكية.

وسارعت حكومة موريشيوس إلى الترحيب بالموقف الجديد. وقال المدعي العام غافين غلوفر إن بلاده "سعيدة للغاية بهذا التوضيح من جانب الولايات المتحدة"، مؤكدا أن واشنطن "فهمت أن هذا هو أفضل اتفاق ممكن لكل من الموريشيين والبريطانيين". وأضاف أن بلاده تدرك ضرورة العمل مع لندن وواشنطن لضمان نجاح المعاهدة، بما في ذلك إعادة توطين سكان تشاغوس الذين تم ترحيلهم في سبعينيات القرن الماضي.

من جانبه، عبّر أوليفييه بانكولت، زعيم "مجموعة لاجئي تشاغوس"، عن ارتياحه قائلا: "الحقيقة انتصرت". وأعرب عن أمله في أن يستأنف البرلمان البريطاني سريعا النقاش حول إعادة الأرخبيل، بعد أن كانت غرفة اللوردات قد علّقت العملية عقب تصريحات ترمب السابقة.

وأشار ترمب في رسالته إلى "مناقشات مثمرة" أجراها مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن دييغو غارسيا، معتبرا أن الاتفاق الذي أبرمته لندن هو "أفضل الممكن". لكنه شدد في الوقت نفسه على احتفاظه بحق تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة إذا ما تعرضت القاعدة لأي تهديد.