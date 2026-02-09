ارتفاع ضحايا انهيار مبنى في طرابلس بلبنان وانتهاء عمليات الإنقاذ

أكد المدير العام للدفاع المدني، العماد عماد خريش، انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في المبنى المنهار في حي باب التبانة بمدينة طرابلس في شمال لبنان، بعد أن أسفرت الحصيلة النهائية عن سقوط 14 ضحية، وإنقاذ 8 أشخاص.

ووقع الانهيار في مبنى قديم مكون من قسمين يضم كل منهما ست شقق، وكان عدد القاطنين به أثناء الحادث حوالي 22 شخصا، وفق ما أوضح خريش.

وشهد حي باب التبانة -وهو أحد أفقر أحياء طرابلس- تحرك فرق الإنقاذ على مدار الساعة للعثور على ناجين، في حين عملت السلطات على إخلاء المباني المجاورة خشية انهيارها.

منطقة منكوبة

ووصف رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة المدينة بأنها "منكوبة" بسبب الأبنية الموشكة على السقوط وتهديد حياة آلاف السكان نتيجة سنوات من الإهمال، مشيرا إلى أن الوضع تجاوز قدرات البلدية.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام استعداد الحكومة لتقديم بدلات الإيواء لكل سكان المباني التي تتطلب الإخلاء، واصفا الحادثة بأنها "كارثة إنسانية نتيجة الإهمال المتراكم".

وفي هذا السياق، طلب وزير العدل عادل نصار فتح تحقيق فوري في الحادثة، في حين أمر رئيس الجمهورية جوزيف عون أجهزة الإسعاف بـ"الاستنفار للمساعدة في عمليات الإنقاذ"، وتوفير مأوى لسكان المباني المجاورة.

وتواجه طرابلس -مثل مناطق أخرى في لبنان- خطر انهيار العديد من المباني القديمة، بسبب البناء العشوائي والإهمال المتراكم، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة منذ أكثر من ست سنوات أثرت في قطاعات متعددة بما في ذلك البنى التحتية وأعمال البناء.